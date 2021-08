Os dez carros usados que mais valorizaram em julho

O Toyota Corolla Cross 2022 foi o carro usado que mais valorizou no mês de julho, sendo negociado por um valor de 24% acima da tabela Fipe. É o que aponta um levantamento realizado pela InstaCarro, startup que auxilia na venda de veículos usados ou seminovos.

Em segundo lugar, o Montana 2010, foi comercializado 15% acima da tabela e o Tracker 2021, com 14%. Completam o ranking dos mais valorizados do mês o Volkswagen Kombi 2009 (8%), Toyota Hilux 2013 (7%), Volkswagen Virtus 2021 (4%), Fiat Argo 2021 (4%), Volkswagen T-Cross 2020 (3%), Hyundai i30 2013 (2%) e Toyota Yaris (2%).

“Alguns modelos que estavam no top 10 no mês anterior também apareceram no ranking de julho, como o próprio Tracker 2021, o Fiat Argo 2021 e o Volkswagen T-Cross 2020. O que mostra para quem está querendo vender esses modelos que é um ótimo momento, pois provavelmente conseguirá bons valores na transação", explica Luca Cafici, presidente e fundador da startup.

A startup explica ainda que o levantamento é apenas um indicador de veículos que conseguiram obter cotações com preços superiores aos da Tabela Fipe, durante o mês de julho de 2021 e destaca outras variáveis, como estado de conservação, quilometragem, documentação etc.

Cafici disse que, com a redução da produção de carros zero-quilômetro impulsionada pela sanitária e pela falta de insumos, o mercado de usados e seminovos tem alcançado patamares mais altos do que antes da crise. Segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), o mês de julho registrou aumento de vendas de quase 7% em relação a junho, sendo considerado o melhor volume desde 2003.

"Exatamente por causa da escassez de carros novos, o consumidor tem procurado um seminovo ou usado para suprir suas necessidades. Percebemos modelos com valorização considerável no último mês, como é o caso do Toyota Corolla Cross 2022, que foi vendido por um valor 24% acima da Tabela Fipe", acrescenta.