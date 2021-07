Os 10 carros usados que mais valorizaram em junho

O S10 da Chevrolet, ano 2009, foi o carro usado que mais se valorizou no mês de junho, sendo negociado por um valor de 28% acima da tabela Fipe. É o que aponta um levantamento realizado pela InstaCarro, startup que auxilia na venda de veículos usados ou seminovos.

Em segundo lugar, o seminovo Tracker, da mesma montadora, foi adquirido por um valor 18% acima do indicador. E o terceiro lugar ficou com o Peugeot 106 2001, com 17%. Completam a lista ainda o Renault Duster Oroch 2016 (11%), Fiat 500 2013 (10%), Volkswagen T-Cross 2020 (8%), Mitsubish ASX 2015 (8%), Hyundai Creta 2019 (7%), Fiat Argo 2021 (7%) e Toyota Etios 2020 (5%).

"Seguindo a tendência, os modelos hatches ainda são os mais comercializados, exatamente porque combinam economia, facilidade para manutenções, e conforto. Por isso, são comumente adquiridos por famílias e também motoristas de aplicativos", explica Luca Cafici, presidente e fundador da InstaCarro.

A startup explica ainda que o levantamento é apenas um indicador de veículos que conseguiram obter cotações com preços superiores ao da Tabela FIPE, durante o mês de junho de 2021 e destaca outras variáveis, como estado de conservação, quilometragem, documentação, etc.

Cafici disse ainda que o setor de venda de automóveis usados e seminovos está aquecido. Um bom indicador é a comparação com o mês de maio deste ano, que as valorizações não ultrapassaram a casa dos 15%, enquanto no mês de junho, chegou a 28%. "É um ótimo momento para quem deseja vender o carro. O mercado tem oferecido ótimos valores", complementa.