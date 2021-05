Os 10 ETFs mais comprados pelos brasileiros nos Estados Unidos

Marcando presença no primeiro lugar está o ETF Vanguard S&P500 (VOO), que retornou ao topo dos ETFs mais negociados em abril e segue como favorito entre os investidores de .

Confira abaixo a lista completa dos ETFs (fundos que replicam índices) mais negociados pelos brasileiros em abril:

Top 10 ETFs

1. Vanguard S&P500 (VOO)

2. ARK Innovation (ARKK)

3. Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares (SOXL)

4. 3x Long FANG+ (FNGU)

5. ProShares UltraPro QQQ (TQQQ)

6. ProShares 1.5x Long VIX (UVXY)

7. ARK Genomics (ARKG)

8. ARK Space Exploration & Innovation (ARKX)

9. ARK Fintech (ARKF)

10. iShares Global Clean Energy (ICLN)

Os papéis da Microvision apareceram pela primeira vez no ranking, já ocupando posição de destaque - em segundo lugar - e ultrapassando até mesmo a Apple. A empresa começou a ficar mais conhecida desde que o seu CEO, Michael Saylor, anunciou que a empresa adicionaria bitcoin ao seu balanço.

Em abril, permanecem no Top 10 as ações da Tesla, Coinbase, Nio, Gamestop, Amazon, dentre outras.

“O aumento da procura por ações da Microvision no mês passado se deve a dois fatores. O primeiro é a volatilidade. O $MVIS subiu mais de 150% em abril. Essa volatilidade normalmente atrai os traders que procuram ganhar dinheiro em movimentos de curto prazo com a grande variação no das ações. O segundo fator é que as pessoas negociam o papel como um intermediário para acessar bitcoins, já que eles não podem ser negociados nos mercados de ações tradicionais”, explica Kulikovsky.

Outro destaque do mês, também relacionado ao mercado de bitcoin foi a Coinbase, que fez uma listagem direta na bolsa na metade de abril. Apesar de não ser a maior empresa de , atualmente, essa tem sido a primeira escolha de compra para aqueles que são novos no mercado de cripto. Com cerca de 10 milhões de dólares negociados na Coinbase por meio da Stake, a empresa marcou presença no quarto lugar do ranking.

Também impulsionados pelo "rali das criptos" e por números de crescimento, os investidores correram para investir nas ações.

Confira abaixo a lista completa das ações mais negociadas pelos brasileiros em abril:

Top 10 ações

1. Tesla (TSLA)

2. Microvision (MVIS)

3. Apple (AAPL)

4. Coinbase (COIN)

5. Nio (NIO)

6. GameStop (GME)

7. Microsoft (MSFT)

8. Amazon (AMZN)

9. Palantir (PLTR)

10. Churchill Acquisition IV (CCIV)

