Os 5 carros com os maiores aumentos de preços em junho

O Volkswagen T-Cross foi o carro com a maior média de aumento de quando vendido como 0 km em junho deste ano. O SUV registrou variação de 6,48% no período. É o que aponta uma pesquisa realizada pela KBB Brasil, empresa especializada em pesquisa de preços de veículos novos e usados. Já entre as fabricantes, quem se destacou neste quesito foi a Honda, com aumento de 3,39%, superando todas as outras marcas.

Em junho, a média de variação de preço de carros 0 km foi de 0,61%, o que aponta estabilidade no comportamento dos preços praticados no mercado. Porém, diversos modelos ficaram acima da média dos reajustes no mês, além do VW T-Cross. Considerando os cinco carros com os maiores aumentos, temos uma lista composta por Nissan Frontier, Renault Kwid, Chevrolet S10 e Honda HR-V. Veja tabela abaixo:

Modelo Variação Volkswagen T-Cross 6,48% Nissan Frontier 4,77% Renault Kwid 4,64% Chevrolet S10 3,55% Honda HR-V 3,48%

No caso das fabricantes, três delas não tiveram veículos posicionados entre os que mais subiram de preço no último mês, porém, ainda assim ficaram entre as cinco marcas com as variações mais acentuadas. São os casos da Caoa Chery, da Mercedes-Benz e da Toyota. Fechando este top 5 das fabricantes, além da já citada Honda, há a presença da Chevrolet.