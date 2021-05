Os bairros mais baratos para comprar ou alugar um imóvel em São Paulo

Nos últimos 12 meses, os bairros onde o preço do metro quadrado mais caiu foram Pari (-9,3%), Parelheiros (-8%) e Jardim Ângela (-5,6%). Já as maiores valorizações ocorreram no Capão Redondo (10,3%), São Miguel Paulista (11,2%) e Perus (11,3%).

Confira os bairros mais baratos e mais caros para comprar imóveis em São Paulo:

Mais baratos (R$/m²) Variação Mensal Variação anual Cidade Tiradentes 2.659 0,51% 4,86% Lajeado 3.816 -0,22% 3,40% José Bonifácio 3.933 0,74% 4,86% Mais caros (R$/m²) Variação Mensal Variação anual Moema 13.301 0,60% 3,97% Itaim Bibi 13.876 0,68% 7,14% Pinheiros 14.216 0,19% 7,33%

De acordo com o Imovelweb, o preço médio do aluguel de um apartamento padrão (2 quartos, 65 m² e vaga na garagem) na capital paulista é R$ 3.494/mês. Em relação a março, não houve alteração no valor. O preço subiu 1,1% em 2021 e 3,4% nos últimos 12 meses.

Os bairros onde o preço do aluguel mais caiu entre abril de 2020 e abril de 2021 foram Grajaú (R$ 1.574/mês, -13,3%), São Rafael (R$ 1.430/mês, -8,3%) e Pinheiros (R$ 4.312/mês, -7,5%). Já as maiores valorizações ocorreram na Vila Matilde (R$ 1.985/mês, +17,5%), Sé (R$ 3.579/mês, +18,2%) e Jardim São Luís (R$ 1.964/mês, +19,4%).

Veja os bairros mais baratos e mais caros para alugar um imóvel:

Mais baratos (R$/mês) Variação Mensal Variação anual Cidade Tiradentes 1.091 1,71% 15,45% São Miguel Paulista 1.328 -3,43% S/D Lajeado 1.338 -0,42% S/D Mais caros (R$/mês) Variação Mensal Variação anual Jardim Paulista 4.236 0,12% 5,02% Pinheiros 4.312 -0,80% -7,52% Itaim Bibi 4.912 0,05% 0,39%

O índice de rentabilidade imobiliária relaciona o preço de venda e valor de locação do imóvel para verificar o tempo necessário para recuperar o dinheiro utilizado na aquisição do imóvel. No relatório de março, o índice foi de 5,91% bruto anual. Dessa forma, são necessários 16,9 anos de aluguel para obter o valor investido no imóvel, 0,4% a mais que há um ano.

Confira a rentabilidade por região em São Paulo: