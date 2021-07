Os BDRs mais negociados: uma empresa responde por 20% do mercado

Antes reservados a um seleto grupo de investidores, os BDRs têm se popularizado desde que foram liberados para o público geral, em setembro do ano passado. Segundo dados da B3, já são 261.100 investidores com posição nessa classe de ativos, que é a forma como empresas listadas fora do Brasil são negociadas na B3.

Ainda que bem inferior aos 3,8 milhões de CPFs cadastrados na brasileira, a procura por BDRs cresce a passos largos. Somente neste ano, o número de investidores de BDRs cresceu 77,3%, sendo mais de 7.350%% maior que o do início de 2020, quando esse mercado era composto por apenas 2.900 investidores.

Com média de mais de 40.000 negócios por dia, o mercado de BDRs já movimentou 38,4 bilhões de reais apenas no primeiro semestre deste ano, 44,4% a mais do que em todo o período de 2020.

São cerca de 750 BDRs, equivalente a quase 3 vezes o número de de empresas brasileiras negociáveis na bolsa. Na prática, porém, apenas duas ações são responsáveis por um terço de toda a movimentação do mercado de BDRs.

O BDR favorito dos brasileiros é o da Tesla (TSLA34), fabricante de carros elétricos do bilionário Elon Musk. Sozinha, ela movimentou 20,4% de todo o volume negociado em junho deste ano. Embora, neste ano, os papéis da companhia acumulem queda no mercado americano, segue fresco na memória dos investidores o salto de mais de 800% registrado entre o fim de 2019 e o início de 2021.

O segundo BDR mais negociado é o do Mercado Livre (MELI34), que correspondeu a 13,2% de toda a movimentação do mercado de BDRs. Da argentina e com ações listadas em Nasdaq, a empresa é bem conhecida entre os investidores locais, tendo em vista que mais da metade de sua receita vem do Brasil.

Com movimentação média de 41,440 milhões de reais por dia, os BDRs do Mercado Livre chegam a ser mais negociados do que ações de empresas de e-commerce listadas na própria B3. Em relação ao volume negociado das ações da Mosaico (MOSI3) e da Mobly (MBLY3), os BDR do Mercado Livre superam em 42% e 200%, respectivamente.

Por outro lado, mesmo amplamente conhecido entre os brasileiros, o volume de negociação dos BDRs do Mercado Livre sequer chega próximo aos dos maiores varejistas do país, sendo apenas cerca 3% dos quase 1,5 bilhão de reais que as ações da da Via (VVAR3, ex-Via Varejo) movimenta por dia.

Ainda assim, o volume dos BDRs do Mercado Livre foi 189% superior aos da Apple (AAPL34), em junho, que tem o maior volume de mercado do mundo, valendo cerca de 2,5 trilhões de dólares. Com nível de negociação semelhante esteve os BDRs da Amazon (AMAZO3).

Completando as FAAMG, os BDRs da Microsoft (MSFT34), Facebook (FBOK34) e Alphabet (GOGL34) aparecem na sequência entre os preferidos do investidor brasileiro. Juntas, as cinco empresas representaram 17,2% do mercado de BDRs em junho, abaixo da fatia dos BDRs da Tesla, com participação superior a 20% do volume de negociação.

Na oitava colocação aparece a primeira empresa asiática, o Alibaba (BABA34), com movimentação diária de 8,5 milhões de reais. O nono BDR mais negociado é o da farmacêutica Moderna, a primeira empresa a ter sua vacina contra o coronavírus aprovada pela agência sanitária americana Food & Drug Administration. Fechando os dez BDRs mais negociados está da os Disney (DISB34), com 2,4% do volume negociado.