Os carros que mais valorizaram após um ano de uso

Com a falta de carro 0 km para comprar, o consumidor migrou para o seminovo, provocando um aumento de inédito no mercado, fazendo com que o carro usado aparentasse uma valorização desenfreada.

O resultado dessa anomalia foi constatado no estudo feito pela Autoinforme que define o Selo Maior Valor de Revenda, certificação que homenageia os carros mais valorizados após um ano de uso.

Todos os vencedores das 17 categorias tiveram índices positivos e o campeão geral do prêmio deste ano foi o Hyundai HB20, com uma valorização de 17,2%, o índice mais expressivo registrado nesses vinte anos em que a pesquisa é realizada.

Além de todos os vencedores das 17 categorias terem registrado índices positivos, entre os 126 modelos pesquisados 101 registraram valorização. Apenas 25 obtiveram índices de depreciação.

Veja os 17 modelos vencedores por categoria:

Hyundai HB20 – Hatch Compacto +17,2%

Toyota SW4 – SUV Grande + 16,1%

Ford Ranger – Picape Média + 16,1%

Chevrolet Tracker- SUV Compacto + 15,9%

Hyundai HB20S – Sedã Compacto + 15,7%

Renault Kwid- Entrada + 14,5%

Fiat Strada- Picape Pequena + 14,3%

Honda Fit – Monovolume/Minivan + 13,3%

Volvo XC40 Hybrid- Híbrido + 13,2%

Honda Civic – Sedã Médio + 12,9%

Fiat Toro – Picape Compacta + 12,3%

BMW Série 1 – Hatch Premium + 12%

Fiat Grand Siena – Sedã Entrada + 12%

Nissan Leaf - Elétrico + 11,8%

Volkswagen Tiguan- SUV Médio + 11,5%

Volkswagen Nivus-SUV Entrada + 10,5%

Honda Accord- Sedã Grande + 4,6%

A pesquisa considerou os 126 modelos zero km mais vendidos, de 20 marcas. Além das marcas/modelos vencedores desta 8ª edição do Selo Maior Valor de Revenda Autos, foram analisados modelos das marcas Caoa Chery, Citroën, Jeep, Kia Motors, Land Rover, Lexus, Mitsubishi, Peugeot e Suzuki.

As distorções de preços neste ano ocorreram devido à falta de veículos 0 km provocada por desabastecimento de insumos, sobretudo semicondutores. Na outra ponta, veículos seminovos registraram forte valorização.

Não somos 5º dia útil, mas ajudamos a fazer seu dinheiro render: baixe agora a planilha financeira da EXAME e Graninhas