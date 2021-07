Os destinos mais baratos para viajar no Ano Novo, no Brasil e no exterior

Em dezembro você já tera tomado as duas doses da vacina contra o coronavírus e está disposto a comemorar viajando no Ano Novo? Para te ajudar a economizar, o buscador Viajala mostra quais são os destinos mais baratos no período do reveillon, tanto no Brasil quanto no exterior, partindo de São Paulo.

Os destinos mais baratos para viajar nas datas próximas do Ano Novo, são aqueles que fogem da rota tradicional do verão, ou seja: cidades que não têm praia. Mas dois dos cinco destinos mais baratos têm praias como opção, como Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Curitiba, no Paraná, é a cidade com os melhores preços para as datas: dá para passar o Ano Novo pagando de 300 a R$ 400 reais na passagem de ida e volta. Belo Horizonte, em Minas Gerais, também registra bons preços de até 500 reais no período e Brasília custa a partir de 400 reais, ida e volta.