Os melhores e os piores investimentos de 2021

Já o pior desempenho ficou com a categoria "fundos de de valor/crescimento", com queda de 20,49%. Os fundos que investem em papéis da refletem o desempenho ruim do , que encerrou o ano em queda de 11,8%.

Investimento Desempenho em dezembro (em %) Desempenho em 2021 (em %) Fundo multimercado investimento no exterior 0,84% 5,80% Fundo multimercado livre 0,81% 2,52% Fundo de ações investimento no exterior -0,20% -2,68% Fundos de ações livre 2,08% -11,07% Fundo de ações índice ativo 2,64% -15,04% Fundo de ações valor/crescimento 0,56% -20,49%

Referência

Índice Desempenho em dezembro (em %) Desempenho em 2021

(em %) Ibovespa 2,9% - 11,8%

Inflação e os investimentos

O ano de 2021 foi desafiador para o investidor. Quase todos os investimentos perderam para a inflação. Um levantamento realizado pela Economatica apontou que do início de janeiro até o dia 29 de dezembro, apenas o bitcoin e o Índice de BDRs apresentaram rentabilidade superior à inflação.

Segundo os dados, em 2021, o bitcoin fechou em alta de 75,83% e o índice de BDRs de 38%, ficando à frente do Índice Geral de Preços-Mercado e do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que fecharam o ano em 17,78% e 9,26%, respectivamente.

O pior desempenho é do Ibovespa, que até os dados do fechamento da última quarta-feira, acumulava queda de 12,53% no ano. Foi a primeira vez que o principal índice da bolsa brasileira fechou em queda desde 2015.

Rentabilidade em 2021 (em %) Bitcoin** 75,83 Índice de BDRs 38,00 Dólar Ptax Venda 8,95% CDI 4,35% Poupança 2,99% Ouro 2,69% Índice de Hedge Funds 1,85% Euro 0,76% IMA-B -1,51% IFIX -2,82% Ibovespa -12,53%

* Dados levantados pela plataforma financeira Economatica, de janeiro até dia 29 de dezembro

** Dados do Mercado Bitcoin que negocia a criptomoeda em reais. Com isso, o preço do bitcoin no Brasil tem impacto da variação do dólar. Fora do país, em dólar, a valorização do bitcoin em 2021 é de cerca de 55%

O que ponderar ao

Para todos os investimentos, a orientação é sempre lembrar que rentabilidade passada não significa garantia de rendimento futuro. Também é importante mencionar que o ranking de investimentos considera a rentabilidade bruta das aplicações, sem descontar o imposto de renda (IR) e as taxas cobradas por fundos, gestoras e corretoras.

Nas aplicações em fundos de ações, há cobrança de IR de 15%. Nos fundos de curto prazo, a alíquota é de 22,50% para resgates em até 180 dias e de 20% para resgates depois de 180 dias. Nas demais categorias de fundos ( ), a tributação segue tabela regressiva, em que a alíquota varia entre 15% e 22,5%, conforme o prazo de vencimento.

Os títulos públicos também são tributados pela tabela regressiva de IR. A poupança não tem cobrança de IR.

Aprenda como investir seu dinheiro para realizar sonhos! Comece agora.