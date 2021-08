Os melhores e os piores investimentos de agosto

Já entre os melhores investimentos de , que não englobam a compra direta de ações, o destaque positivo são os Fundos de ações investimento no exterior, ficaram no topo do ranking, com alta de 0,82%. Na segunda colocação entre os investimentos mais rentavéis no mês estão os Fundos Multimercado investimento no exterior, com rentabilidade de 0,39%.

Melhores investimentos em renda fixa: agosto/2021

Investimento Desempenho em agosto (em %) Desempenho em 12 meses (em %) Tesouro Selic 2025 0,44 2,09 Fundos de renda fixa - duração baixa - grau de investimento 0,39 2,89 Poupança 0,24 1,96 Fundos de renda fixa - duração alta - grau de investimento -0,08 12,28 2023 -0,42 -1,52 Tesouro IPCA+2024 -0,78 2,59 Tesouro prefixado 2025 -2,24 -5,24 Tesouro IPCA+ com 2035 -3,46 0,93 Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2045 -5 0,96 Tesouro IPCA+ 2035 -5,12 -0,86 Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2050 -5,44 -0,56 Tesouro IPCA+ 2045 -9,46 -10,08

Referência

Índice Desempenho em agosto (em %) Desempenho em 12 meses (em %) CDI 0,40 2,68

*A rentabilidade dos fundos vai até o dia 30 de agosto, dado mais atual disponível na Anbima.

*O desempenho mensal dos títulos e da poupança se refere aos últimos 30 dias até a data de fechamento

Melhores investimentos em renda variável: agosto/2021

Investimento Desempenho em agosto (em %) Desempenho em 12 meses (em %) Fundo de ações investimento no exterior 0,82 22,88 Multimercado investimento no exterior 0,29 8,07 Multimercado livre 0,18 6,36 Fundo de ações valor/crescimento 0,18 15,02 Fundos de ações livre -0,41 16,17 Fundo de ações índice ativo -1,29 16,77

A rentabilidade dos fundos vai até o dia 30 de agosto, dado mais atual disponível na Anbima.

Referência

Índice Desempenho em agosto (em %) Desempenho em 12 meses (em %) -2,48% 17,23%

Piores investimentos em agosto

O pior investimento na renda fixa no mês foi a aplicação no Tesouro IPCA+ 2045, com queda de -9,46. Juliana Machado explica que diante de dúvidas sobre o ambiente fiscal do país e maior volatilidade, os títulos prefixados sofrem mais em relação a marcação ao mercado.

"Se você olhar as curvas DI, elas abriram. Estamos vendo o mercado de juros tão apertado em termos de nervosismo, mostrando o aumento do prêmio de risco. Os investidores topam emprestar, mas querem prêmio maior. Eles colocam no . Se o prêmio de risco aumentou, o preço do título cai."

Já na renda variável, o pior investimento foram os Fundos de ações índice ativo (-1,29%), enquanto o Ibovespa fechou em queda de 2,48%.

O que ponderar ao investir

Para todos os investimentos, a orientação é sempre lembrar que a rentabilidade passada não significa garantia de rendimento futuro. Também é importante mencionar que o ranking de investimentos considera a rentabilidade bruta das aplicações, sem descontar o imposto de renda (IR).

Nas aplicações em fundos de ações, há IR de 15%. Nos fundos de curto prazo, a alíquota é de 22,50% para resgates em até 180 dias e de 20% para resgates depois de 180 dias. Nas demais categorias de fundos ( ), a tributação segue tabela regressiva, em que a alíquota varia entre 15% e 22,5%, conforme o prazo de vencimento.

Os títulos públicos também são tributados pela tabela regressiva de IR. A poupança não tem cobrança de IR.