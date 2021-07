Os melhores e os piores investimentos de junho

Os fundos de ações Valor/Crescimento buscam retorno por meio da seleção de empresas cujo valor das ações negociadas esteja abaixo do “ justo” estimado e aquelas com histórico e perspectiva de continuar com forte crescimento de lucros, receitas e fluxos de caixa em relação ao mercado.

Veja abaixo o ranking da renda fixa e da renda variável:

Melhores investimentos em renda fixa: junho/2021

Investimento Desempenho em junho (em %) Desempenho em 12 meses (em %) Tesouro IPCA+ 2035 1,1 11,34 Tesouro IPCA+ 2045 1,1 10,38 - duração alta - grau de investimento 0,74 14,35 Tesouro IPCA+ com 2035 0,61 8,66 Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2050 0,37 9,82 Tesouro 2025 0,36 1,45 2025 0,33 -2,16 Fundos de renda fixa - duração baixa - grau de investimento 0,3 2,45 Poupança 0,2 1,6 Tesouro prefixado 2023 -0,03 -0,29 Tesouro IPCA+ com juros semestrais 2045 -0,11 10,08 Tesouro IPCA+2024 -0,26 5,44

Referência

Índice Desempenho em junho (em %) Desempenho em 12 meses (em %) CDI 0,26 2,16

*A rentabilidade dos fundos vai até o dia 25 de junho, dado mais atual disponível na Anbima.

*O desempenho mensal dos títulos e da poupança se refere aos últimos 30 dias até a data de fechamento, nos dias 28 e 29 de junho, respectivamente.

Melhores investimentos em renda variável: junho/2021

Investimento Desempenho em junho (em %) Desempenho em 12 meses (em %) Fundo de ações Valor/Crescimento 1,86 29,43 Fundos de ações livre 1,13 31,53 Fundo de ações índice ativo 0,37 32,43 Multimercado livre 0,32 9,67 Fundo de ações investimento no exterior 0,27 33,09 Multimercado investimento no exterior -0,48 10,1

Referência

Índice Desempenho em junho (em %) Desempenho em 12 meses (em %) 0,46 35,13

Acontecimentos que abalaram os investimentos

Junho foi marcado por mais uma alta da taxa básica de juro, a Selic. O Copom resolveu subir a taxa em 0,75 ponto percentual, para 4,25% ao ano.

Oto Silva, gestor de multimercado e renda fixa da SulAmérica, aponta que o Ibovespa encerrou o mês "de lado" por conta do anúncio de uma possível tributação sobre juros sobre próprio e , que afeta a atratividade das empresas listadas, ao mesmo tempo que houve uma nova revisão de alta para o PIB neste ano.

Já na renda fixa o diferencial de juros curtos e longos caiu. Caso a pressão da inflação continue a aumentar, as NTNBs de curta duração não devem sofrer tanto com a abertura de taxas e se beneficiam com IPCA mais gordo.

"Portanto, esses títulos podem agregar maior valor para a carteira de renda fixa do investidor, enquanto, neste mesmo cenário, títulos prefixados tendem a continuar a sofrer", explica Silva.

Piores investimentos em junho

O pior investimento na renda fixa no mês foi a aplicação no Tesouro IPCA+ 2024.

Os fundos multimercado que investem no exterior foram as aplicações de renda variável que renderam menos no mês. Essas aplicações desvalorizaram 0,48% em junho, em um mês no qual o real valorizou ante o dólar.

O que ponderar ao investir

Para todos os investimentos, a orientação é sempre lembrar que a rentabilidade passada não significa garantia de rendimento futuro. Também é importante mencionar que o ranking de investimentos considera a rentabilidade bruta das aplicações, sem descontar o imposto de renda (IR).

Nas aplicações em fundos de ações, há IR de 15%. Nos fundos de curto prazo, a alíquota é de 22,50% para resgates em até 180 dias e de 20% para resgates depois de 180 dias. Nas demais categorias de fundos ( ), a tributação segue tabela regressiva, em que a alíquota varia entre 15% e 22,5%, conforme o prazo de vencimento.

Os títulos públicos também são tributados pela tabela regressiva de IR. A poupança não tem cobrança de IR.