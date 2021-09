Os melhores e os piores investimentos de setembro

Os de duração alta lideraram o ranking dos melhores investimentos em setembro, com rentabilidade média de 3,26%. Os investimentos da renda fixa seguem em destaque nos últimos meses com o aumento da taxa . A Selic começou o ano em 2% a.a. foi elevada cinco vezes consecutivas e está em 6,25%.

Juliana Machado, analista de do BTG Pactual digital, explica que, no cenário de alta da taxa básica de juro, os produtos de investimentos atrelados à Selic entraram no foco do investidor devido ao carrego. "O carrego é ter o título em carteira. Isso porque a parcela do título que é remunerada pelo indexador, ao acompanhar a Selic, traz ganhos. O investidor tem ganhos com a alta da taxa de juro."

Na segunda colocação no ranking de renda fixa está o Tesouro IPCA 2024, com rentabilidade acumulada no mês de 0,71%. O título indexado ao IPCA acaba se beneficiando diante do cenário inflacionário. No último boletim Focus, os economistas elevaram a previsão para o IPCA pela 25ª semana seguida,de alta de 8,35% para 8,45%.