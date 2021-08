Os preços dos seguros dos 10 carros mais vendidos no Brasil

Os preços dos seguros dos carros mais vendidos do país podem partir de R$ 1.275,37, valor médio do seguro do Mobi em Florianópolis, e podem chegar até R$ 9.462,90valor médio do seguro do Corolla, na capital do Rio de Janeiro (RJ).

As informações fazem parte de um levantamento realizado pela de seguros online Minuto Seguros, que simulou os preços médios das apólices dos veículos líderes de venda para 11 capitais (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis, Recife, Goiânia, Porto Alegre, Brasilia, Vitória e Salvador).