Os preços dos seguros dos 10 carros mais vendidos

Os preços dos seguros dos carros mais vendidos do país podem partir de 1.202,45 reais, valor médio do seguro do Renault Kwid em Goiânia, e podem chegar a até 7.545,35 reais, médio do seguro do Toyota Corolla Cross no Rio de Janeiro.

Essas informações fazem parte de um levantamento realizado pela de seguros online Minuto Seguros, que simulou os preços médios das apólices dos veículos líderes de venda para cinco capitais (São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Pernambuco, Minas Gerais, Goiânia, Espírito Santo, Distrito Federal e Bahia).

Para fazer a simulação, foi considerado o perfil de cliente homem de 35 anos e casado. O valor da cobertura contra terceiros contratada seria de 100 mil reais e as cotações foram feitas nas seguintes seguradoras: Azul, Alfa, Aliro, Allianz, Bradesco, HDI, Itaú, Liberty, Sompo Seguros, Mapfre, Mitsui, Porto Seguro, Tokio Marine, Sulamerica e Zurich.

As informações sobre os carros mais vendidos são da Federação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Fenabrave), referentes ao mês de julho.

Confira abaixo os valores médios dos seguros dos carros mais vendidos do país.

