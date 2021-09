Outlet Resale vende imóveis com até 66% de desconto 

O Santander, em parceria com o outlet de imóveis Resale, vende 17 imóveis com até 66% de desconto. São casas e apartamentos com valores entre 39.270 reais e 1,679 milhão de reais. As propriedades estão localizadas nos estados da Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo.

O imóvel com o menor valor é referente a uma casa residencial com 318 metros quadrados de área total, 66 metros quadrados de área construída, três dormitórios e um banheiro, no bairro de São Francisco, em Cristinápolis, Sergipe.

Em São Paulo, destaque para apartamento com 411 metros quadrados de área privativa, 229 metros quadrados de área comum e 640 metros quadrados de área total, na Vila Anhanguera, por 1.189.100 reais.

"A Resale é uma proptech que tem a missão de democratizar a compra de propriedades de forma 100% on-line. Nossa parceria com o Santander leva ao consumidor segurança e agilidade nestas aquisições", explica Igor Freire, CRO da Resale.

Os imóveis e lotes cadastrados estão disponíveis para consulta no site da Resale. Além da consulta, o portal da empresa permite a escolha das propriedades de acordo com as preferências. Os interessados podem filtrar as por região, tipo de imóvel, valor e situação (ocupado ou desocupado). O edital completo também está disponível no site.