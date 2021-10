Outlet Resale vende mais de 2.000 imóveis com preços a partir de R$ 15 mil

Até o final do mês de outubro, o outlet Resale vende 2.210 imóveis com descontos que vão até 73%. São casas, apartamentos, salas comerciais, lotes, chácaras e fazendas em várias regiões do Brasil, com destaque para os estados de Goiás, Paraíba e São Paulo.

O valor destas oportunidades tem como valor mínimo R$15.431 e máximo de até R$ 23.735.933. Os imóveis correspondem às bases de instituições como Banco do Brasil, Empresa Gestora de Ativos do Governo Federal (EMGEA), Consórcio Embracon e Banco BTG Pactual.

"Seja via computador, smartphone ou tablet, o comprador pode acessar uma base de imóveis distribuídos por todo o país - com altos valores de deságio - e fazer a triagem das ofertas mais interessantes para ele", pontua Igor Freire, diretor de receitas, da Resale.

Para consultar os imóveis à venda, o interessado deve acessar o site e aplicar os filtros de acordo com o seu interesse: por região, tipo do imóvel, valor ou situação (ocupado ou desocupado).