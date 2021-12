Pagamento do Auxílio Brasil; cargos em alta em 2022 e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta sexta-feira,10, para ficar bem informado:

As quentes do dia

Auxílio Brasil de R$ 400 começa a ser pago hoje; veja quem recebe

As datas de pagamento seguem o modelo do antigo Família, que pagava os beneficiários nos dez últimos dias úteis do mês. Confira o calendário

Estes 39 cargos estarão em alta em 2022, segundo o PageGroup

Confira o levantamento exclusivo dos profissionais, habilidades e salários que estarão em alta no próximo ano

Sites do Ministério da Saúde e ConecteSUS saem do ar após ataque hacker

Ao acessarem o portal, usuários se depararam com uma mensagem informando que os dados internos dos sistemas foram copiados e excluídos

Escassez de semicondutores vai até metade de 2022, diz sócio da Bain

Entenda por que a deste componente afetou a indústria global e qual é a solução para evitar novos problemas

O que esperar da ação do Nubank após forte alta na estreia?

Investidores estrangeiros apostam no potencial de crescimento da empresa, que tem planos de se tornar a maior fintech do mundo

Enjoei entra no mercado de luxo com compra da Gringa, de Fiorella Mattheis

Empresa líder na venda de produtos usados no país complementa o seu portfolio de moda e acessórios com marca fundada por atriz e apresentadora global

Inflação sobe 0,95% em novembro e atinge 10,74% em 12 meses

A inflação brasileira está em dois dígitos desde setembro no acumulado de 12 meses, com alta em preços de combustíveis, energia elétrica e alimentos

Antecipação do saque-aniversário do FGTS: veja o que bancos oferecem

Pelo menos sete bancos já oferecem a modalidade. Entenda como ela funciona e veja as taxas cobradas

Política e mundo

Proposta prevê cortes acima de 5,5% para universidades e bolsas do CNPq

Texto de relator da lei orçamentária retira ao menos R$ 470 milhões da ciência, em relação a projeto original do governo

Julian Assange fica um passo mais próximo de extradição aos EUA

Autoridades dos EUA imputam ao australiano de 50 anos 18 acusações relacionadas à divulgação do WikiLeaks

Sob nova direção: Scholz encontra Macron em 1ª viagem internacional

O novo chanceler Olaf Scholz tomou posse nesta semana na Alemanha, após substituir Angela Merkel. Apesar da troca, ida a Paris mostra que pouco deve mudar na União Europeia

Enquanto você desligou...

Qual vinho escolher para a ceia de natal? Veja com harmonização

Branco, tinto, rosé ou espumante? Philippe de Nicolay Rothschild, francês fundador do e-commerce Edega, indica os melhores rótulos para o natal 2021

Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Estreias do filme "Imperdoável", com Sandra Bullock e "A Máfia dos Tigres: A História de Doc Antle", na Netflix. Já na Amazon Prime Video, o filme sobre o Bayern de Munique

Exemplar da 1ª edição de 'Harry Potter' é leiloado por 417 mil dólares

A edição britânica de capa dura de 1997 de "Harry Potter e a Pedra Filosofal", com uma ilustração colorida na capa, foi descrita pela Heritage Auctions como "mágica, incrivelmente brilhante e quase praticamente intocada"

Farofa da Gkay: o evento que atingiu 66 mi pessoas é a cara do Brasil.com

A festa mais comentada do ano atraiu convidados famosos e o olhar curioso de grande parte das redes sociais — e ganhou até mesmo a TV

Exame Flash