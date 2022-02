Pagamento do IPVA com desconto de 5% começa em São Paulo

Em São Paulo, quem não pagou o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2022 com desconto de 9% em janeiro terá uma nova oportunidade. A partir de fevereiro, o desconto oferecido pelo governo é de 5% para o pagamento à vista do imposto.

Quem optou pelo parcelamento do IPVA, em até cinco vezes, também deve pagar a primeira parcela neste mês. A resolução, com a tabela dos valores venais dos mais de 12 mil diferentes modelos e versões de veículos, pode ser consultada no site do Imprensa Oficial.

O prazo para os carros com placas final 1 termina no dia 10. Assim, o proprietário do veículo poderá pagar o IPVA à vista, com desconto de 5%, ou pagar a primeira parcela. No dia 11 de fevereiro, o prazo é para os carros com placa final 2. Já no dia 12 de fevereiro, é praz para os carros com placa final 3. Veja calendário abaixo:

Como pagar

Para realizar o pagamento do IPVA 2022 o contribuinte deve utilizar um banco credenciado. Também é possível fazer o pagamento em casas lotéricas e com cartão de crédito, nas empresas credenciadas à Secretaria da Fazenda e Planejamento.

Em nota, o Governo de São Paulo afirmou que as condições e prazos para pagamento do IPVA 2022 visa reduzir o impacto financeiro negativo causado pela pandemia no orçamento do cidadão e na desorganização da economia mundial. Em janeiro, o desconto oferecido ao pagamento à vista do IPVA foi de 9%.

“Devido à alta da inflação e do dólar e da falta de suprimentos para a indústria automobilística, os preços dos veículos subiram. É um dos reflexos da pandemia. Por isso, o Governo de São Paulo ampliou o número de parcelas de pagamento, de três para cinco, e concedeu um desconto maior. É a forma de atenuar a situação”, explicou o Secretário da Fazenda e Planejamento, Henrique Meirelles.