Pagamento por aproximação cresce no país; entenda as vantagens e como usar

O pagamento por aproximação tem ganhado força entre os brasileiros: foi usado 587 milhões de vezes em 2020. Isso representa um salto de 374% em relação ao ano anterior, segundo dados da Abecs, associação que representa o setor de cartões. Mas o que o método oferece de tão vantajoso?

A transação sem contato acontece com ajuda da tecnologia Near Field Communication (NFC). Cada transação realizada gera uma espécie de criptografia, que protege os seus dados e os do cartão.

O pagamento pode ser feito com ajuda de cartões físicos equipados com a tecnologia ou por meio das chamadas carteiras digitais. Neste caso, basta cadastrar o cartão no celular ou nos wearables, também chamados de equipamentos vestíveis, como um relógio inteligente, para fazer compras presenciais apenas por aproximação.

Pagamento por aproximação ou carteiras digitais?

Por ser um método mais seguro e conveniente, a verdade é que era uma questão de tempo para que ganhasse a adesão dos brasileiros. Mas as mudanças no comportamento de consumo causadas pela pandemia de covid-19 aceleraram sua popularização.

Diversas iniciativas de empresas do setor de cartões também contribuíram para disseminar a modalidade. A diretoria da Abecs aprovou em dezembro o aumento de 100 para 200 reais do limite para transações sem a necessidade de digitar a senha.

É o caso do BTG+, banco digital do BTG Pactual, que chegou ao mercado no final de janeiro com a proposta de oferecer uma experiência financeira inovadora e personalizada. Entre diversos benefícios oferecidos, os cartões já chegam na casa dos clientes com a tecnologia contactless, de pagamento por aproximação.

Além disso, diferentemente da maioria dos bancos, que oferecem cartões com benefícios fechados, no BTG+ o cliente pode escolher qual cartão mais combina com seu momento de vida e quais benefícios deseja ter acesso. Há também o Invest+, programa que transforma parte dos gastos no cartão em investimento, aplicados em um fundo simples de do BTG, que rende 100% do e tem taxa zero.

Segurança nas compras online

Para compras online, é possível usar um cartão virtual. Com ele, suas compras ficam mais seguras porque, diferentemente do cartão físico, o cartão virtual fica disponível só em seu app BTG+ e é usado exclusivamente para compras online e pagamentos recorrentes. O número pode ser cadastrado, por exemplo, em aplicativos de delivery e streaming. Assim, é possível evitar o roubo e uso de suas informações em compras mal-intencionadas.

Como usar a carteira digital?

Caso o cliente prefira deixar o cartão de plástico em casa e usar as carteiras digitais, pode cadastrar o cartão físico ou virtual do BTG+ pelo Google Pay ou Apple Pay. Basta seguir o passo a passo do aplicativo escolhido, verificar os dados e aceitar os termos e condições.

Feito isso, é possível pagar com a carteira digital em qualquer estabelecimento que ofereça o pagamento por aproximação. Nesse caso, não há limite que exija a digitação da senha.

A autenticação da transação para compras presenciais segue o padrão de desbloqueio do aparelho do cliente. Ou seja, é possível usar a biometria, o reconhecimento facial ou a senha do próprio smartphone.