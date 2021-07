Pagar teste de covid-19 com milhas: é o que querem Smiles e Fleury

A partir do último trimestre deste ano clientes da plataforma de viagens e programa de fidelidade da Gol, a Smiles, poderão acumular ou resgatar milhas ao contratar serviços de saúde como consultas de telemedicina, aplicação de vacinas e realização de exames para o diagnóstico de Covid-19.

Isso será possível por meio de uma parceria com uma empresas de saúde e medicina diagnóstica, o Grupo Fleury, inédita no segmento de programas de fidelidade.

A inovação deve incluir diferentes bandeiras do Grupo Fleury, como as redes Fleury Medicina Saúde e a+ Medicina Diagnóstica em São Paulo; Clínica Felippe Mattoso e Labs a+, no Rio de Janeiro; Diagnoson na Bahia, Weinmann no Rio Grande do Sul; Inlab no Maranhão e Clínica de Patologia Clínica no Rio Grande do Norte.

Para telemedicina, a parceria será com a Saúde iD, marketplace de saúde do grupo que oferece consultas virtuais por assinatura mensal, semestral ou anual, e valerá para os planos Light e Plus, que inclui benefícios, como exames e descontos em farmácias e alimentação saudável.

Os testes de Covid-19 (PCR e sorologia) poderão ser realizados em São Paulo, em unidades do Fleury Medicina e Saúde e a+ Medicina Diagnóstica, e posteriormente em outras marcas do grupo em território nacional.

Os clientes que quiserem resgatar as milhas e optarem por vacinas do portfólio de imunizações contarão com as unidades da marca Fleury Medicina e Saúde em São Paulo e do Labs a+ no Rio de Janeiro.

Segundo Jeane Tsutsui, presidente do Grupo Fleury, a parceria com a Smiles vai ampliar o acesso das pessoas aos serviços de saúde. “Teremos um potencial de mais 18 milhões de vidas somadas ao portfólio da Saúde iD, que desde a sua criação, em setembro de 2020, já realizou mais de 400 mil teleconsultas”, explica.

A oferta dos testes para Covid-19, vacinas e as consultas de telemedicina foram pensadas nos clientes que em algum momento voltarão a viajar. “O teste, as vacinas e a possibilidade de acessar um médico remotamente, trazem comodidade e segurança ao cliente que quer garantir que essa jornada seja tranquila e se houver alguma surpresa, sabem que podem contar com esse serviço”, finaliza.

A conversão em milhas para cada tipo de serviço está sendo definida, mas a ideia é trazer vantagens maiores para quem tem Clube Smiles, o serviço de assinatura que permite aos clientes da plataforma acumularem milhas todo mês.