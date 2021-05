Pague Menos confirma compra Extrafarma por R$ 700 mi

A rede de varejo farmacêutico Pague Menos (PGMN3) confirmou a compra da Extrafarma, do grupo Ultra (UGPA3), pelo valor de 700 milhões de reais.

Em fato relevante divulgado nesta noite, a Pague Menos informa que a aquisição da Extrafarma é um marco importante na aceleração de sua estratégia de crescimento para reforçar sua presença nas regiões norte e nordeste, em uma combinação de ativos com posicionamento de marca, demografia e geografia complementares.

Com a aquisição, a Pague Menos irá incorporar 402 lojas da Extrafarma, das quais 212 estão em bairros alinhados ao seu plano de expansão, 177 lojas em microrregiões do norte e nordeste, onde a companhia irá reforçar sua participação de mercado, e 13 lojas em outras microrregiões, que servirão de plataforma para entrada em novos mercados.

A empresa estima que a aquisição eleve sua participação de mercado no nordeste de 19,5%, referentes ao ano de 2020, para 23,3%, e, no norte, de 9,9% para 18,9%. No Brasil, a companhia projeta uma expansão de market share de 5,7% no ano passado para 7,0%.

Entre as sinergias, a Pague Menos aponta um potencial de contribuição adicional líquida ao Ebitda de 150 milhões a 250 milhões de reais anuais, dos quais 80% devem ser capturados em até 24 meses. Inicialmente, a companhia planeja manter as duas marcas existentes separadamente.

O valor da aquisição será quitado da seguinte forma: metade na data de fechamento da transação, 25% no primeiro aniversário da compra; e os últimos 25% no segundo aniversário.

O fechamento da transação está sujeito à aprovação das autoridades concorrenciais brasileiras e da verificação de outras condições usuais para esse tipo de negócio, informa a companhia. A conclusão é esperada para 2022.

Nesta sessão, os papéis da Pague Menos dispararam 9,59%, após a empresa ter confirmado nesta manhã que estava em negociação para compra da Extrafarma, embora tenha informado na ocasião que nenhum contrato vinculante ainda tinha sido assinado. Os papéis da Ultrapar, por sua vez, caíram 1,18%.

A Extrafarma é a sexta maior rede de farmácias do país, com lojas distribuídas em 10 estados, das quais 66% atendem à classe média. Em 2020, a Extrafarma obteve uma receita bruta de 2,1 bilhão de reais, com margem bruta de 28% e 84,3 milhões de reais em Ebitda. Desde 2014, a companhia é controlada pelo grupo Ultra.

Em fato relevante divulgado também esta noite, a Ultrapar disse que a venda alinhada ao que vem informando aos seus acionistas, de que a empresa está em processo de revisão de seu portfólio de negócios, buscando maior complementariedade e sinergias, com investimentos centrados em oportunidades na cadeia downstream de óleo e gás no Brasil. Além disso, aponta que o foco da gestão e redução da alavancagem são benefícios adicionais da transação para a companhia.

"A Extrafarma e a Pague Menos manterão o curso normal de seus negócios de maneira independente até o fechamento da transação", informa a Ultrapar.