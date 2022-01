Pandemia mais leve?; vagas de estágio e trainee e tudo para ler hoje

Leia as notícias mais importantes desta segunda-feira, 17:

Braskem, BRF, PIB da China, IBC-Br, feriado nos EUA e o que move o mercado

Sem investidores americanos, bolsas estrangeiras sobem na esteira de dados da economia chinesa

Por que a venda de energia virou um negócio para a Tesla

Elon Musk há muito insiste que a Tesla é mais do que apenas uma indústria automobilística. Agora, essa visão, que durante anos ficou em segundo plano, está entrando em foco

Dona da Centauro estreia SBF Ventures com sportech OneFan, para futebol

OneFan, resultado de sociedade com Sportheca, tem plataforma 'white label' para aplicativos oficiais de clubes

IBC-Br: 'Prévia do PIB' avança 0,69% em novembro

o IBC-Br registrou alta de 4,30% no acumulado em 12 meses

Boletim Focus: mercado eleva perspectiva de inflação para 2022 e 2023

O levantamento semanal apontou que a estimativa para a alta do IPCA subiu a 5,09% em 2022 e 3,40% em 2023

Pandemia vai ser cada vez mais leve, diz presidente da Pfizer no Brasil

Em entrevista, Marta Díez, afirma que os movimentos antivacina preocupam, mas elogia a adesão brasileira aos imunizantes

Quem seremos em 2022? As 10 tendências para o ano segundo a Euromonitor

Após dois anos de mudanças, a recuperação da pandemia é um dos fatores mais determinantes nas principais tendências globais de consumo para este ano

Politica e mundo

Pacientes sem vacina ou com imunização incompleta são 76% no Emílio Ribas

Especialistas reforçam que a vacina não é capaz de barrar a infecção, mas previne casos graves e mortes

Nova erupção é detectada no vulcão de Tonga

A capital de Tonga sofreu danos importantes pelo tsunami causado pela erupção, que gerou alerta do Japão ao Chile

Messi, Lewandowski e Salah: Fifa decide hoje o melhor jogador do mundo

Além dos atletas masculinos, há ainda as categorias de melhor jogadora, melhor treinador (em times masculinos e femininos), melhor goleiro e goleira, e o prêmio Puskás, para o gol mais bonito da temporada

Enquanto você desligou...

Essas estrelas do TikTok ganharam mais do que alguns CEOs americanos

Charli e Dixie D'Amelio, Addison Rae estão entre as personalidades que superaram os líderes de muitas empresas como ExxonMobil, Starbucks e McDonald's

Estágio e trainee: Honda, Cyrela, BRF e mais empresas com vagas

Confira as oportunidades de início de carreira para estudantes e recém-formados