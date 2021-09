Pandemia provoca boom de imóveis no interior e preços sobem até 109%

Segundo Rodrigo Gordinho, CEO da plataforma de venda de loteamentos 1M2, municípios localizados de 100 quilômetros a 150 quilômetros da cidade de São Paulo, como Itupeva, Atibaia, Campinas, Itu, Bragança Paulista e Itatiba, são os mais buscados. "Eles atraem o paulista que pode fazer um bate e volta em uma reunião na cidade".

Cassia Castro, sócia da Eixo Inteligência Imobiliária, empresa que prospecta e negocia terrenos para incorporadoras no estado, aponta que a tendência atinge também empreendimentos de luxo. Condomínios como Quinta da Baroneza, Fazenda da Grama e Terras de São José, dentre outros, viram a venda de lotes e casas explodir. "Quem tinha imóveis prontos conseguiu vendê-los com ágio de até 50%, algo nunca imaginado no mercado”.

Perfil do público e empreendimentos

Jovens e casais com filhos pequenos ainda não se enquadram no perfil do comprador de imóveis no interior, diz o sócio diretor da Brain. "A pandemia acelerou a compra de um público que já vinha sondando unidades nas regiões, que é o de casal com filhos mais maduros, que têm seus próprios carros. São semi aposentados, executivos e gestores, a maioria na faixa dos 50 anos".

O público busca majoritariamente cidades com estrutura de serviços próxima, inclusive varejo, com escola, atividades esportivas e estrutura de saúde. "A cadeia logística no país se sofisticou por conta do aumento do uso do e-commerce, muitos compradores viram que com tecnologia podem receber qualquer coisa, e não precisam estar em um centro urbano para isso".

A loteadora Corpal desenvolve empreendimentos no interior de São Paulo e, ao á-los, busca valorizar áreas verdes, e a questão da qualidade de vida fora das grandes cidades. "O trabalho remoto facilitou o objetivo de morar no interior e trabalhar em São Paulo. Há uma inversão: a segunda casa no interior se tornou a primeira moradia", diz Fernando Fuziy, CEO da incorporadora.

Quem deseja fazer essa migração da grande cidade para o exterior busca, geralmente, empreendimentos de padrão mais alto, completa o executivo. "Vemos uma baixa quantidade de estoque de unidades mais caras, diferente das mais populares, que tem mais ". Segundo a 1M2, a busca se concentra em condomínios fechados, com área de lazer para a família usufruir.

Sobre o aumento do preço do metro quadrado, Fuzuy ressalta que não foi causado apenas pela demanda, mas também pela explosão de preços dos insumos. "Em nossos empreendimentos aumentamos o preço em 30%. Consideramos um repasse da inflação de materiais".

Outra questão que colabora para o aumento dos preços é um tempo maior para aprovação de projetos, que chegam a ter 700 unidades. "Isso valoriza os empreendimentos prontos, já que torna mais difícil suprir a demanda, que explodiu".

Condomínios fechados

Município Total Lançado Estoque Disponibilidade sobre o total lançado Preço Médio m² Preço/m² Cotia 2.859 502 17,6% 147.625 168 877 Indaiatuba 3.956 430 10,9% 354.587 353 1.004 Araçatuba 3.408 413 12,1% 140.066 292 480 Piracicaba 1.489 382 25,7% 224.492 341 658 Ribeirão Preto 2.143 204 9,5% 184.047 268 687 Bragança Paulista 1.105 272 24,6% 192.664 460 418 Jundiaí 1.737 41 2,4% 423.885 389 1.089 São José dos Campos 1.794 71 4,0% 371.107 511 726 Sorocaba 1.433 215 15,0% 257.743 514 502 Araraquara 1.378 329 23,9% 123.655 244 506 Boituva 834 163 19,5% 186.195 382 488 Campinas 1.424 329 23,1% 489.434 454 1.078 Leme 1.742 620 35,6% 199.016 346 575 Mogi Mirim 1.510 448 29,7% 138.445 280 495 Nova Odessa 1.542 32 2,1% 162.869 251 650 Araras 1.293 116 9,0% 157.880 324 487 Marília 901 202 22,4% 282.209 376 751 São José do Rio Preto 2.294 258 11,2% 234.780 274 858 Birigui 1.145 221 19,3% 113.844 279 408 Itu 1.236 21 1,7% 396.478 447 886

Loteamentos abertos

Município Total Lançado Estoque Disponibilidade

sobre total lançado Preço Médio m² Preço/m² São José do Rio Preto 6.269 797 12,7% 94.053 200 470 Franca 3.451 42 1,2% 143.445 228 628 Fernandópolis 3.151 304 9,6% 68.994 270 256 Itapetininga 3.703 824 22,3% 69.146 175 395 Ribeirão Preto 4.291 482 11,2% 138.607 216 642 Bady Bassitt 3.445 249 7,2% 55.287 193 286 Campinas 4.840 1.771 36,6% 110.245 160 689 Cotia 2.238 795 35,5% 114.115 162 704 Matão 3.800 622 16,4% 78.293 206 380 Piracicaba 3.466 291 8,4% 116.627 179 651 Sertãozinho 3.130 310 9,9% 80.766 222 364 Araras 2.021 516 25,5% 102.917 226 456 Birigui 1.672 337 20,2% 81.517 252 323 Ibitinga 2.720 306 11,3% 66.434 195 340 Pirassununga 3.222 639 19,8% 59.257 209 283 Pitangueiras 2.925 815 27,9% 46.487 178 261 Salto 3.434 961 28,0% 99.923 179 558 Araraquara 2.748 121 4,4% 92.444 233 397 Barra Bonita 973 99 10,2% 62.250 186 335 Batatais 2.285 353 15,4% 58.278 250 233 Itápolis 1.882 298 15,8% 78.312 323 242 Penápolis 1.457 132 9,1% 68.590 278 246 Presidente Prudente 3.933 1.295 32,9% 68.631 161 427 Sorocaba 2.739 642 23,4% 111.125 179 619 Barretos 2.151 485 22,5% 86.003 235 367 Serrana 2.162 53 2,5% 96.747 207 468 Bragança Paulista 2.016 175 8,7% 103.665 179 581 São Manuel 2.063 583 28,3% 62.681 208 301 Catanduva 1.820 141 7,7% 75.926 202 376 Mococa 1.765 152 8,6% 58.792 248 237 Mogi Guaçu 1.502 216 14,4% 80.186 200 401 Assis 1.444 76 5,3% 81.544 250 326 Boituva 1.223 334 27,3% 112.652 172 654