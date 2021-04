Panerai lança o primeiro relógio de luxo sustentável

Entre os fornecedores parceiros estão a Siltronix, que fabrica peças de silicone utilizadas em partes do calibre como a roda de escape e a âncora, a Sigatec, que recicla silício, a Albert & Duval, especializada na produção de ligas de titânio, e a Novo Cristal, produtor do cristal de safira bruto.

O desenvolvimento do eLAB-ID aconteceu no chamado Laboratorio di Idee, o centro de pesquisa da Panerai em Neuchâtel, na Suíça. O relógio começará a ser produzido e vendido em escala a partir do ano que vem, e então será possível ter uma ideia de viabilidade de escala a .

O relógio tem mecanismo automático com reserva de marcha de 3 dias, tradicional caixa de 44 milímetros, resistência a 300 metros de profundidade.

Luminor Marina eSteelTM

Foi o primeiro relógio a apresentar o icônico dispositivo de proteção de coroa da patenteado. O eSteelTM também é um avanço em modelos sustentáveis, e já disponível no mercado. Entre os componentes, 89 gramas são feitos de materiais reciclados. Isso corresponde a 58,4% do peso total do relógio, que é de 152,4 gramas.

Tanto a caixa quanto o mostrador contam com a nova liga de aço reciclado. Um desafio foi cumprir o requisito exigidos das caixas de aço comuns. O novo material possui comportamento químico, estrutura física e resistência à corrosão idênticos a uma liga não reciclada.

A criação do modelo também contou com a parceria de novos fornecedores. O Luminor Marina eSteelTM possui uma caixa escovada com bisel polido e coroa emborrachada. A alavanca do protetor de coroa é gravada com o logo eSteelTM. As peças estão disponíveis em três cores de mostradores: azul, chamado Blu Profondo; cinza, nomeado Grigio Roccia; e verde, chamado Verde Smeraldo. Este último está disponível exclusivamente nas butiques e no e-commerce da marca.

Cada um dos mostradores possui acabamento polido e a coloração segue um dégradé vertical. O logo do material está estampado perto da posição de 6 horas. O movimento automático conta com reserva de marcha de 3 dias e resistência de 300 metros de profundidade. A caixa mede 44 milímetros. O preço sugerido é 45.500 reais.

Luminor Chrono

A Panerai vem com três novos cronógrafos. Todos vêm com mostrador em sanduíche e a ponte protetora da coroa no lado direito do mostrador, elementos clássicos da marca. O Luminor Chrono tem colocação à esquerda dos controles do cronógrafo e a ponta azul dos ponteiros dedicados a essa função. A escala taquimétrica permite o cálculo da velocidade média ao longo de uma distância predefinida, em quilômetros ou milhas.

O movimento automático é o mesmo nos três modelos, com reserva de marcha de 42 horas. É resistente a 100 metros de profundidade. Dois modelos, de mostrador preto e branco, vêm com pulseiras de couro de crocodilo e borracha. Já o Luminor Chrono identificado pelo código PAM01110, com mostrador azul, vem em pulseira de aço e foi projetado para ser leve e ergonômico.

O sistema intercambiável, no entanto, permite a troca fácil das pulseiras, de aço para couro e vice-versa. A caixa em aço escovado é a de 44 milímetros. O preço sugerido é de 48.200 reais.

Luminor Chrono Luna Rossa

A Panerai celebra a equipe de vela Luna Rossa Prada Pirelli com um novo modelo de edição limitada, representando o espírito esportivo das marcas. Trata-se de uma edição limitada de apenas 1. 000 peças. Um diferencial são os botões de start, stop e reset à esquerda, a fim de preservar o icônico design conferido pela ponte protetora da coroa à direita.

O modelo apresenta ainda duas pulseiras feitas com material com estrutura emborrachada que assegura qualidade e longa durabilidade, e um material tecnológico à prova d’água que compõe sua superfície, uma solução que torna as pulseiras Luna Rossa ideais para atividades esportivas. Também está incluída uma ferramenta que facilita a troca das pulseiras e uma chave de fenda para remover a fivela. Todo o kit está alojado em uma caixa envolta em lona marítima com a assinatura da Panerai e Luna Rossa.

O novo relógio apresenta um mostrador em sanduiche de um azul profundo, com gráficos esportivos e uma escala taquimétrica. Detalhes em vermelho e branco enfeitam o mostrador. Por dentro bate o novo calibre P.9200 com corda automáticae reserva de marcha de 42 horas. A resistência é de 100 metros de profundidade. O preço sugerido é 49.200 reais.