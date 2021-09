Panvel transforma estacionamento em usina de energia solar

A rede de farmácias Panvel encontrou uma forma de economizar energia e aproveitar melhor sua área de estacionamentos. A empresa adotou a tática do carport para construir uma usina de geração solar que cobre totalmente o consumo de sua sede e de seu centro de distribuição na cidade de Eldorado do Sul, em Santa Catarina. Nesse modelo, os painéis formam uma espécie de cobertura, que ainda protege as pessoas do sol.

Foram instalados 2.280 painéis solares no local, o suficiente para garantir uma potência instalada de 1 megawatt. Aproveitando que a usina foi instalada no estacionamento, a companhia disponibilizou dois pontos de recarga de carros elétricos. Segundo a empresa, essa é a maior usina carport do país.

Até 2022, a Panvel espera contar com mais 4 usinas fotovoltaicas. A meta é ter 100% das operações, incluindo as lojas – hoje são 477 pontos de venda, com previsão de abertura de mais 65 este ano. A varejista pertence ao Grupo Dimed, que também atua no setor de distribuição de medicamentos e produtos de beleza e laboratórios. A receita de varejo do grupo, no ano passado, foi de 735,8 milhões de reais.

Energia solar bate recorde

Na contramão da seca em todo o Brasil e os desafios de geração de energia nas usinas hidrelétricas, a rede de energia solar na região Nordeste, a principal do país nesta frente, registrou recorde de geração em agosto.

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) anunciou que o recorde de geração instantânea foi batido na manhã do dia 26. Foi registrado às 11h57 um pico de 2.336 megawatts (MW).

O montante foi suficiente para atender a 20% de toda a demanda elétrica da região naquele minuto.

A rede de energia solar da região Nordeste vem batendo recordes nos últimos meses, enquanto a matriz hidrelétrica sofre com a falta de chuvas.

O recorde anterior já havia sido batido em 19 de julho, com 2.211 MW de geração de energia solar instantânea.

Segundo a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), a região tem mais de 2,4 GW de usinas fotovoltaicas em operação, 70% da capacidade instalada de geração centralizada no Brasil.

Matriz elétrica brasileira

A energia solar representa 2% da matriz brasileira, e o ONS aponta que a expectativa é atingir 2,7% até o fim do ano.

Segunda o ONS, em 2020, a matriz brasileira foi representada pelas seguintes fontes de energia:

Solar fotovoltaica: 1,85%

1,85% Nuclear: 1,20%

1,20% Eólica: 10,06%

10,06% Térmica: 21,44%

21,44% Hidrelétrica: 65,45%

A projeção é que, em 2025, a energia solar represente 4% da matriz energética brasileira e a energia eólica chegue a 13% do total. As hidrelétricas devem cair para 59%.