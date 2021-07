Pão de Açúcar faz como players do setor e anuncia entregas elétricas

O Pão de Açúcar também se rendeu à era da mobilidade elétrica. Nesta semana, a empresa anunciou que passará a fazer entregas por veículos elétricos para as compras feitas pelo e-commerce do grupo, seja no site ou no aplicativo, a partir deste mês.

Em um primeiro momento, apenas as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro vão contar com a circulação das vans e triciclos elétricos do Pão de Açúcar, que têm baterias com autonomia média de 300 quilômetros e que devem fazer de 15 a 30 entregas por dia. Os bairros escolhidos para a inauguração dos modais limpos foram Jardins, em São Paulo, e Leblon, no Rio.

Até o final do ano, a empresa espera ter 10 veículos elétricos em circulação, que juntos vão realizar cerca de 5% das entregas do e-commerce. Para o próximo ano, a intenção é expandir o serviço para outras regiões, segundo a empresa.

“A inclusão dos veículos elétricos em nossa frota de São Paulo e Rio de Janeiro é o primeiro passo na implementação desse modal em larga escala na nossa operação logística de entregas”, disse Rodrigo Pimentel, diretor de e-commerce do GPA. “Tanto as vans quanto os triciclos estão totalmente equipados para que os clientes recebam os produtos adquiridos pelo site com a mesma qualidade que já estão acostumados, mas, agora, com a materialização do conceito de sustentabilidade na porta de casa”.

Segundo a empresa, a iniciativa faz parte de uma estratégia ESG um pouco mais ampla, e tem como objetivo contribuir com a redução de emissões de gás carbônico e no combate às mudanças climáticas, esforços que agora fazem parte da agenda do GPA. “Temos muitos desafios nesse tema, mas entendemos que, como um elo entre fornecedores e clientes, temos um importante papel de contribuir para uma nova agenda ambiental”, diz Mirella Gomiero, diretora de recursos humanos, Tecnologia e Sustentabilidade do GPA.

Além dos veículos elétricos, a operação do e-commerce também inclui 80 caminhões com sistema de refrigeração 100% elétricos que circulam na cidade de São Paulo.

O esforço para colocar nas ruas modais ambientalmente responsáveis segue o exemplo de ação recente da Americanas S.A, que a partir deste mês irá operar 80 novos carros elétricos em uma frota limpa que já conta com bicicletas e também tuc-tucs. A proposta, segundo a empresa, é ter 500 veículos elétricos até o final do ano.

