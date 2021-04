Pão de Açúcar diz que Casino avalia operações de mercado para Cnova

O Pão de Açúcar (PCAR3) informou ao mercado, na noite desta segunda-feira, 12, que seu controlador, o Casino, está avaliando operações de mercado para suas subsidiárias Cnova, segundo maior e-commerce da França, no qual o GPA detém 34,17% do capital social, e GreenYellow, empresa de energia renovável.

Diante da boa performance operacional das subsidiárias, forte potencial de crescimento e o ambiente favorável do mercado de capitais, o Casino informou que deu início aos trabalhos preparatórios para possível aumento de capital das empresas. As operações podem incluir uma oferta secundária de detidas pelo grupo, desde que o Casino continue com o controle dessas subsidiárias.

O conselho do GPA disse, no comunicado, que recebeu de maneira positiva o lançamento desses estudos, que, segundo o Casino, serão conduzidos mediante consulta aos demais acionistas de ambas as subsidiárias.

Na sessão desta segunda-feira, as ações PCAR3 dispararam 10%, liderando os ganhos do . Para analistas e gestores do mercado, uma oferta secundária poderia também dar saída ao Pão de Açúcar em sua participação que possui na Cnova, avaliada em cerca de 6 bilhões de reais.