Pão de Açúcar dispara 9% com mercado avaliando ação como barata na Bolsa

As do Pão de Açúcar (PCAR3) disparam 8,90% nesta segunda-feira, 12, de acordo com a cotação das 13h33, e lideram os ganhos do . Embora não haja nenhum motivo novo para a valorização dos papéis hoje, agentes do mercado apontam que o movimento pode ser explicado por uma percepção de que a ação está muito barata na após derrocada no começo de março com a cisão da rede de atacarejo Assaí (ASAI3).

O analista Henrique Esteter, da Guide Investimentos, comenta que não há aparentemente nada novo sobre o Pão de Açúcar, mas a alta pode ser explicada pelo fato de que a ação está “demasiadamente descontada” em relação aos pares do setor.

Além disso, na semana passada, a Leblon Equities, que está posicionada na ação, disse, em entrevista ao Brazil Journal, que vê o valor justo de PCAR3 em 73,50 reais, sendo que hoje é negociada em 36,70 reais, o que corrresponderia a uma alta de 100% frente aos preços atuais.

“Cada vez mais, os investidores institucionais estão entrando na ação. Mesmo depois da recuperação expressiva nas últimas semanas, o papel continua um nome muito interessante para ter na carteira, com grande espaço para valorização”, acrescentou Esteter.

Nas últimas três semanas, os papéis da companhia subiram cerca de 50%, impulsionados ainda por uma especulação de que o Casino, controlador do Pão de Açúcar, poderia reduzir sua participação na Cnova, braço de e-commerce do grupo, do qual o GPA tem 34% de participação.

"Só essa participação na Cnova, segunda maior empresa da França em e-commerce atrás da Amazon, vale cerca de 6 bilhões de reais e o Pão de Açúcar já disse várias vezes que esse invetimento não é estratégico. Portanto, acredito que poderá ser vendida com enorme e, nesse caso, ", comentou Werner Roger, chefe de investimentos e sócio da Trígono Capital.

Para Roger, que possui posição em PCAR3, o mercado pode ter acordado agora para o quão descontadas estão as ações do Pão de Açúcar. "As ações estão muito baratas como já comentamos desde agosto do ano passado. Os resultados do primeiro trimestre deste ano segregados da Assaí vão evidenciar isso", disse. "Temos mais investidores olhando, o sell side, consultorias. A ação tem ganhado visibilidade", complementou, apontando que, na visão dele, isso pode ajudar a explicar o forte movimento nesta sessão.