Para CEO da Locaweb, queda da ação em maio é oportunidade

Desde que entrou no , no início deste mês, a Locaweb (LWSA3) vê suas caírem 15%, a maior queda do índice. O desempenho ocorre mesmo após forte resultado no primeiro trimestre, reportado na metade de maio, que foi recorde para a empresa. A explicação para isso vem de fora, depois que preocupações com a inflação nos Estados Unidos levaram para baixo papéis de empresas de tecnologia nas bolsas americanas no período - e também no Brasil.

“É um movimento global, que tem relação com expectativas para a taxa de juros americana e inflação. Olhando as empresas comparáveis lá fora, não estamos piores. Estamos até melhores. Ninguém gosta de correção, mas estamos preocupados com o . E, nessa perspectiva, acho que nosso acionista vai ter um grande retorno”, disse Fernando Cirne, CEO da empresa de tecnologia Locaweb (LWSA3), em entrevista à EXAME Invest.

Para ele, a taxa de juros pode até impactar o da ação no curto prazo, mas não vai afetar o crescimento do negócio. “A empresa vai continuar crescendo de forma exponencial, isso não nos preocupa. Estamos entregando valor ao acionista. A empresa teve um crescimento de 180% em receita com e-commerce no primeiro trimestre e um avanço geral de receita de 54%. Em três a quatro anos, vamos triplicar de tamanho. Essa correção abre oportunidades para investimento”, comentou.

O crescimento acima da média do mercado é um dos pontos para o otimismo. No mesmo período, o aumento das vendas online no Brasil não chegou a 50%, aponta o executivo. “Isso ocorre porque não apenas vendemos a ferramenta para o cliente, como oferecemos tudo que ele precisa. Tenho soluções que o auxiliam na venda. Temos uma boa plataforma de e-commerce, mas mais do que isso faço com que ele venda mais”.

A companhia encerrou março com quase 400 mil clientes em sua base. “Temos hoje um produto que é líder no mercado e com receitas recorrentes. Estamos batendo recordes de vendas e com aumento na base de clientes”.

O resultado desse trabalho tem sido refletido na . Apesar da realização neste mês, desde a abertura de capital, em fevereiro de 2020, as ações da Locaweb acumulam ganhos de 466%, contra alta de cerca de 8% do Ibovespa no mesmo período.

Crescimento sustentável

Cirne defende que o crescimento da empresa não é fruto da mudança de comportamento da população com a pandemia, mas devido principalmente aos canais de vendas que a empresa tem explorado com sucesso.

Desde o IPO, em fevereiro de 2020, a companhia fez 10 aquisições, sendo cinco somente no primeiro trimestre deste ano. “Essas novas operações têm muitas sinergias entre si e oportunidades de cross-sell. Compramos empresas e as empresas certas”.

A Melhor Envio, plataforma de logística para e-commerce, por exemplo, que a Locaweb adquiriu em dezembro do ano passado, teve uma expansão de 400% na emissão de pedidos de logística no primeiro trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior. “A empresa já vinha crescendo, mas ao entrar para a Locaweb cresceu ainda mais. Outra que avançou bastante foi a Ideris [adquirida também em dezembro de 2020], que faz a integração de lojistas com sites de e-commerce,que viu a receita aumentar 170%”.

Novas aquisições à vista?

Com um caixa líquido de cerca de 1,9 bilhão de reais, já descontados os 524 milhões de reais da compra da Bling [cuja negociação deve ser fechada na primeira metade de junho], a companhia mira novas oportunidades de aquisição.

“Fusão e aquisição é uma estratégia importante para a Locaweb, mas não compramos para empilhar receitas. Nosso ecossistema sempre tem oportunidades tanto para melhorarmos ainda mais nossa capacidade de relacionamento com o cliente quanto para aumentar a chance dele de sucesso”, comentou Rafael Chamas, diretor financeiro da empresa.

Nessa linha, ele disse que novas aquisições podem vir de três frentes: para complementar o ecossistema da Locaweb; em serviços financeiros; e oportunidades em situações análogas ao que fizeram com a Delivery Direto, empresa que oferece aplicativos de delivery e gestão para restaurantes adquirida em 2019.

Chamas explica que, no caso de serviços financeiros, a empresa visa buscar oportunidades para trabalhar com seu alto Total Payment Volume (TPV).

“Serviços de pagamentos são uma parte importante para a gente. Temos o Yapay, que tem sido uma forma de capturar valor em todas as aquisições. Adquirimos a Vindi, que é uma plataforma que só tem receita de recorrência. Ela tem mais de 4 bilhões de reais de TPV e não faz a rentabilização disso. Então, colocar nosso processador de pagamentos para ela é uma primeira oportunidade, que já fazemos com o Yapay. Crédito é uma segunda oportunidade, que já temos. A ideia é fazer essas coisas se falarem”, disse Chamas.