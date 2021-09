Para SPX, mercado de crédito está perto do seu 'sweet spot' no Brasil

Com 50 bilhões de reais sob administração, a SPX, uma das maiores gestoras independentes de recursos no País, acredita que o mercado de crédito está próximo do seu “sweet spot” (ou ponto ótimo) no Brasil. A alta do juro real nos últimos meses sustenta a visão.

"O juro real no Brasil voltou a subir para o patamar de equilíbrio. Temos uma oportunidade muito boa agora", disse Beny Parnes, sócio da SPX responsável pela área de crédito, em entrevista à EXAME Invest.

Os juros em dois dígitos não funcionam para o crédito, pois tiram a atratividade da dívida corporativa, enquanto eles a 2% levam as pessoas a tomarem mais risco. "Talvez esses 8% a 9%, dentro de um dígito, seja um ponto ótimo", comentou Albano Franco, gestor de crédito da SPX, que também participou da conversa.

Momento positivo

Os números da indústria de fundos corroboram com a leitura. Dados da Anbima mostram que, em agosto, o mercado de teve captação líquida positiva de 41 bilhões de reais, a maior do ano.

É nessa tendência que a SPX está de olho. Em junho deste ano, lançou seu segundo fundo dedicado ao mercado de crédito, o SPX Seahawk Global. Para o primeiro, o SPX Seahawk (criado em dezembro de 2019), a diferença é a exposição global. Juntos, atingem um patrimônio líquido perto de 1 bilhão de reais.

Enquanto o local é mais conservador, o global tem a proposta de ser mais apimentado. Ou seja, pode chacoalhar um pouco mais em busca de maiores oportunidades.

Além da geográfica, ele conta também com posições "short" (vendidas) e pode utilizar alavacangem.

A carteira é composta por 60% de ativos no Brasil e até 40% no exterior, entre América Latina e Estados Unidos. Os ativos são hedgeados em reais, protegidos contra grandes oscilações cambiais.

Descorrelação com outros ativos

O produto foi feito para ter uma boa aderência tanto no portfólio do investidor pessoa física quanto do institucional.

"Não vai andar tão correlacionado com outros ativos, queremos justamente que o investidor possa se beneficiar da beleza da diversificação", apontou Franco. "Achamos que há muita carência no mercado doméstico de de investimento no exterior".

Segundo ele, a ideia é trazer o investidor que ainda estava na zona de conforto dos títulos públicos, diante dos juros reais muito altos no Brasil nos últimos anos, para um primeiro estágio de amadurecimento, com o Seahawk local. O segundo passo é explorar essa cadeia de risco/retorno com o global. "Vai ter um pouco mais de risco mas com a possibilidade de um retorno maior".

Internacionalização

Focada na estratégia de internacionalização, a SPX tem planos de lançar mais à frente um outro fundo da famíla Seahawk, dedicado apenas a ativos nos Estados Unidos.

A expertise nesse mercado, track record e estrutura, a gestora já possui, e quer se valer disso. Com 180 colaboradores, a SPX tem escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Nova Iorque e Londres.

"Temos planos de lançar mais um fundo e, claro, que vamos aproveitar a nossa estrutura. Não somos um navio pequeno. Mas estamos pensando nisso ainda. Hoje, damos prioridade à gestão desses outros dois", disse Parnes.

Na visão de Fraco, o mercado de crédito está apenas no começo no Brasil, engatinhando. "As pessoas ainda não olham muito bem. Tem muita gente de olho na , no valuation das , mas alguém pulou um degrau", destacou. Há lagunas a serem preenchidas e a SPX está atenta a essas oportunidades de crescimento.