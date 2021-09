Paralisação nos EUA?; educação financeira nas escolas e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quinta-feira (30) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Disparada do minério, acordo anti-shutdown nos EUA e o que move o mercado

Com dados da China e negociações em Washington no radar, investidores estrangeiros seguem com apetite por risco

Senado debate projeto que inclui empreendedorismo na educação básica

A proposta, de autoria da senadora Kátia Abreu (PP-TO) visa trazer impactos positivos na geração de emprego e renda

Quer financiar um imóvel? Quanto você precisa ganhar em 3 faixas de

Quanto é necessário ganhar e juntar de entrada para financiar imóveis de R$ 400 mil, R$ 750 mil e R$ 1 milhão

O patinete elétrico morreu? Startup Davinci aposta em nova febre no país

Nova empresa de Eduardo Musa, um dos fundadores da Yellow, venderá modelos fabricados em Manaus diretamente ao consumidor, em um mercado que pode chegar a 100 mil unidades em cinco anos

Mercuryo: russos fazem ‘pit stop’ no Brasil para câmbio em criptomoeda

Fintech fundada por Petr Kozyakov, Alexander Vasiliev e Greg Waisman, com aporte de US$ 7,5 milhões do fundo europeu Target Global, foca a América Latina

Kraft Heinz se torna sócia majoritária da BR Spices; CEOs explicam planos

Kraft Heinz passa a ser sócia majoritária da empresa brasileira de temperos BR Spices uma semana após anúnciar a compra da companhia brasileira de condimentos Hemmer, e estratégia reforça crescimento no país

Em meio à de oferta, BlackRock lança ETF de energia na B3

Atrelado às principais petrolíferas dos Estados Unidos, ETF já subiu mais de 40% no ano

China pede para bancos evitarem especulação no mercado imobiliário

Com mais de US$ 300 bilhões em dívidas, a incorporadora imobiliária Evergrande corre o risco de um colapso que ameaça a economia nacional e mundial

MEI: prazo para regularizar impostos atrasados acaba hoje

Esta quinta-feira é o último dia para evitar a entrada na Dívida Ativa; Receita estima que 1,8 milhão de empreendedores estejam inadimplentes

Evento preparativo para a COP26 ocorre nesta quinta-feira, em Milão

O evento antecipatório funciona como um termômetro do que deverá ser debatido e acordado na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas

Política e mundo

CPI da Covid vai ouvir empresário acusado de financiar rede de fake news

Otávio Fakhoury, que também é presidente do PTB em São Paulo, poderá ficar em silêncio durante a sessão

PF faz operação contra empresa investigada na CPI da Covid

A suspeita é que a Global Gestão em Saúde tenha usado serviços da organização criminosa investigada na Operação Descarte para lavar dinheiro

Cuba aprova pela primeira vez 32 empresas privadas

Vinte delas são uma reconversão do trabalho autônomo, até agora a única forma de trabalhar no setor privado

Ex-presidente da França é condenado a um ano de prisão

O ex-presidente francês Nicolas Sarkozy foi condenado por financiamento ilegal de campanha

Estados Unidos negam 'intenções hostis' contra Coreia do Norte

Kim Jong Un acusou o governo do presidente Joe Biden de seguir uma política hostil contra a Coreia do Norte

Enquanto você desligou…

Cerveja Black Princess abre bar temporário com shows em São Paulo

A Black Princess House venderá cervejas e outros produtos da marca do Grupo Petrópolis, além de receber shows de artistas que se apresentam pela primeira vez desde o início da pandemia

Tutinha, da Jovem Pan, quer fazer do rádio a sua TV

Empresário lança canal de TV a cabo 24 horas e passa a concorrer diretamente com CNN, Globonews, Record News e Band News

Estudo descobre indicador precoce para o desenvolvimento do Alzheimer

Cientistas mapearam região do cérebro que promete revolucionar diagnóstico da doença

Criptoaposta da família Buffett decola até 12.000% e supera bitcoin; veja

Classe de criptoativos que está “humilhando” o bitcoin desperta interesse de grandes investidores; veja 6 com potencial para fazer fortuna

Ambev vai aumentar preço da cerveja a partir de sexta-feira

Empresa aumentou o preço de seus produtos e, segundo a associação de bares e restaurantes, este valor será repassado ao consumir imediatamente

Agenda

Nesta quinta-feira (30), tanto no Brasil quanto na Zona do Euro será publicado um dos principais indicadores da economia nas regiões, a taxa de desemprego, que mede a porcentagem da força de trabalho total que está desempregada no mês de agosto.

No Brasil, também será divulgado o Caged do mês de agosto. O índice mede a criação das vagas de empregos no país e é um bom indicador da economia nacional.

Os Estados Unidos divulgam os resultados do seu Produto Interno Bruto (PIB) referente ao segundo trimestre de 2021. Já o Department of Labor publica os pedidos iniciais de seguro-desemprego no país, lembrando que este é considerado o primeiro indicador da saúde do mercado de trabalho.

Frase do dia

“Duas estradas divergiam em uma bifurcação, e eu peguei a menos percorrida. E isso fez toda a diferença” – Robert Frost.

Abertura de mercado

PETR4) PAGARÁ R$ 300 MI PARA SUBSIDIAR GÁS DE COZINHA, OI (OIBR3) É CONDENADA A MULTA" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/P61fCE-hNGk?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Exame Flash