Parceria permite saque em maquininhas de farmácias e supermercados

A Sled, plataforma de transações financeiras, anuncia o lançamento de uma solução de saque com cartões de débito e pré-pago em postos de combustível, farmácias e supermercados. É a primeira opção existente no mercado para o consumidor sacar dinheiro com um cartão sem precisar fazer compras ou pagar adicionalmente pela operação.

O serviço foi feito em parceria com o Banco Original, primeiro a oferecer para o serviço para mais de 10 milhões de cartões emitidos (Banco Original e PicPay), e a Mastercard.

Quer ajuda para controlar seus gastos? Abra sua conta no BTG+ e conheça o Finanças+

A solução já está disponível, em um primeiro momento, em cerca de 20 pontos no estado do Paraná, incluindo cidades como Curitiba, Foz do Iguaçu e Cascavel.

Sobre a retirada de valores os bancos podem ou não cobrar taxas de acordo com o perfil de conta contratada pelo correntista.

Até o final do ano, a perspectiva é de ter cinco mil pontos disponíveis operando o Sled Saque em todas as regiões do país.

A expansão começa a partir deste mês em estados como São Paulo, Bahia, Pernambuco e Tocantins, impulsionado por parcerias de abrangência nacional no segmento de supermercados, farmácias e postos de combustível, além de grupos de varejo regionais.

De acordo com dados do Banco Central, cerca de 17 milhões de brasileiros, em 2.328 cidades, precisam viajar para municípios vizinhos se quiserem abrir uma conta, tomar empréstimos ou fazer saques.

Como realizar o saque

Basta se dirigir a um varejista que ofereça o serviço Sled Saque e solicitar ao operador de caixa um saque, informando o valor, que pode variar de R$ 20 a R$ 200.

Após inserir ou aproximar o cartão no pin pad, é só digitar a senha e confirmar a operação para receber do operador as cédulas do caixa da loja.

O consumidor paga uma tarifa apenas se a sua conta bancária contratada fizer esse tipo de cobrança, assim como ocorre em ATMs ou agências bancárias.

Já o varejista que disponibiliza o serviço tem a garantia que receberá o dinheiro da mesma forma que todas as transações realizadas com cartão em D1. Outra vantagem é atrair novos clientes e a segurança de não acumular grandes quantias em loja, além de reduzir o transporte de valores.