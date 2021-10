Pare de investir nos ‘vencedores’

Como analisar as janelas de retorno passado dos (e investimentos no geral)? Embora a advertência “retorno passado não é garantia de retorno futuro” ilustre praticamente todas as páginas em que o assunto é investimento, o primeiro ímpeto da maioria das pessoas é justamente olhar para as janelas de rentabilidade passada e ordenar os fundos por rendimento para tentar atestar a sua qualidade – uma das maiores armadilhas (senão a pior) do mercado financeiro.

O que fazer, então?

O primeiro passo é começar a se questionar quem são os “vencedores”. Ao longo do ano, rankings de fundos com melhor desempenho do mês, do trimestre, do semestre, do ano pipocam em diversos sites. Não vou questionar o valor jornalístico ou informativo desse tipo de publicação – ele existe –, apenas lembrar que investidores não devem considerar toda informação como base para a tomada de decisões de investimento. É muito mais provável que o processo de investimento esteja falho quando a decisão começa a ser guiada por fatores dessa natureza.

O retorno passado é uma realidade. Ele não é fruto da imaginação. A questão é que uma janela passada é somente um recorte muito específico de um momento cujas exatas características simplesmente não existem mais e que certamente não vão se repetir da mesma maneira. Ainda que todas as condições de temperatura e pressão permanecessem idênticas, esse laboratório chamado mercado financeiro conta com uma infinidade de variáveis impossíveis de controlar e reproduzir, de modo que somente olhar para o passado cru de qualquer ativo vai induzir o investidor ao erro.