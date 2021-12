Parte 2 da PEC dos Precatórios, ata do Copom e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta terça-feira (13) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

futuro sobe com bolsas de NY de olho no Fed

Mercados globais operam em tom de cautela do exterior antes de decisão de juros nos Estados Unidos

Pílula da Pfizer é 89% eficaz no tratamento da covid-19

A pesquisa na fase 2 avaliou a eficiência do medicamento teve a participação de 2.246 adultos

Softbank lança site com 2.300 vagas em empresas investidas

Novo site concentra vagas abertas em empresas como Creditas, Loft, Rappi, Gympass, Buser e Contabilizei

As promessas do trabalho remoto ainda não cumpridas

A fusão da casa e do escritório tornou a desconexão do trabalho uma tarefa cada vez mais difícil — e aumenta o descontentamento com o home office

Arquivei levanta R$ 260 mi para mudar burocracias de notas fiscais

A startup de análise e gerenciamento de documentos fiscais recebeu novo investimento em rodada liderada pelo Riverwood Capital

Gestora aponta estratégia para nos EUA em meio à alta do juro

Felipe Mattar, CIO da gestora, aposta que o pacote de trilionário de infraestrutura de Biden deve manter liquidez em alguns setores da economia americana

O Boticário: entrega rápida é estratégia para impulsionar vendas

"Os estados em que o ecommerce cresceu 45% em novembro foram os com maior redução de prazo", diz Lívia Masiero, diretora de e-commerce do Grupo Boticário. Atualmente, marca entrega no mesmo dia em 40 cidades; veja operações e resultados

Política e mundo

Ata do Copom: BC avaliou ajuste maior da e juro alto por mais tempo

Comitê comparou cenários envolvendo ritmos de ajuste acima do que de 1,5 ponto com cenários em que a taxa de juros permanece elevada

Parte 2 da PEC dos Precatórios pode ser votada hoje, mas falta consenso

A previsão é que a PEC dos Precatórios seja votada em Plenário da Câmara nesta terça-feira, 14, mas há pontos de discórdia entre os deputados

Sem consenso, vaga no TCU deve ser disputada por senadores no voto

Kátia Abreu (PP-TO), Antonio Anastasia (PSD-MG) e Fernando Bezerra (MDB-PE) pleiteiam a vaga

Câmara aprova texto-base do Marco Legal das Ferrovias

Texto permite à União autorizar a exploração de serviços de transporte ferroviário pelo setor privado em vez de usar a concessão ou permissão

AGU pede ao STF que aceite comprovante de recuperação em vez de vacinação

A AGU também pede que Barroso altere a decisão para garantir que brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil possam voltar ao país após cumprirem quarentena

Enquanto você desligou...

Natal 2021: 30 ideias de presentes para se inspirar

Jantar no Terraço Itália com passeio de helicóptero, kit completo de churrasco, delivery de massagem em casa: confira para presentear

Frase do dia

“Uma boa ideia é muito mais difícil de encontrar do que dinheiro. Por isso, se você acredita na viabilidade da empresa que pretende abrir, seja perseverante” -- Luiza Trajano.

