Passada a turbulência, é hora de voltar a comprar ações da Petrobras?

Passada a turbulência envolvendo a Petrobras (PETR3; PETR4) em fevereiro, que jogou a estatal para uma queda de cerca de 17% na naquele mês, em meio à interferência política no comando da empresa, o mercado volta a olhar para os papéis da petroleira.

Embora a tese seja ainda controversa, analistas e gestores começam a ver as no atual patamar de preços como excessivamente descontadas, enquanto alguns riscos envolvendo a companhia foram em partes dissolvidos.

"Com a toda a confusão envolvendo a saída de Castello Branco, a ação da Petrobras caiu muito. A grande dúvida do mercado era se a empresa iria manter ou não sua política de preços. Acreditamos que será mantida. A formação do conselho, com nomes de credibilidade, é uma sinalização nesse sentido", disse Cristiano Pinelli, sócio e gestor da Rio Gestão de Recursos.

Para ele, que aproveitou a derrocada em fevereiro para comprar, os papéis da Petrobras ficaram baratos diante dessa incerteza com a política de preços. E, com o dólar mais baixo, talvez essa questão nem precise ser colocada em xeque, o que contribui para a defesa da tese, disse. Como a Petrobras baseia o valor do barril de petróleo em dólar, uma alta da moeda americana pode influenciar em um reajuste para cima dos preços, e vice-versa.

Além disso, ele aguarda por fortes resultados da empresa no primeiro trimestre, impulsionados pela alta do petróleo. "Achamos que o balanço vem muito forte e, em relação aos números que esperamos, os papéis estão muito descontados", comentou.

Hoje, ele tem em torno de 8% do fundo em ações da companhia, mas afirma que é uma posição tática, em busca de uma assimetria pontual nos papéis.

"Não imaginamos ficar com Petrobras pelos próximos 10 anos, porque a energia fóssil vai perder espaço. Mas, hoje, com a geração de caixa que a companhia tem, nos parece um bom investimento", argumentou Pinelli.

Em carta aos cotistas com perspectivas para maio, os gestores da Ibiuna Investimentos comentaram que continuam "cautelosamente otimistas" com a tese de investimentos em Petrobras e "monitorando o caso com muito cuidado".

Eles destacaram que o processo de sucessão foi relativamente pacífico e que o discurso de posse de Silva e Luna foi "moderado e racional".

No fim do mês passado, o Bradesco BBI e Credit Suisse se juntaram ao coro e elevaram a recomendação da companhia de venda para neutra, assim como o preço-alvo.

O BBI revisou a meta dos papéis de R$ 24,00 para R$ 32,00, implicando em um potencial de valorização de 37% frente ao fechamento de ontem; o Credit passou o preço-alvo dos American Depositary Receipts (ADRs) de 8,00 dólares para 10,00 dólares, dando um potencial de ganhos de 18%.

Em relatório, os analistas Vicente Falanga e Gustavo Sadka, do BBI, comentaram que desde a revisão anterior dos papéis, em 21 de fevereiro, quando cortaram a recomendação para equivalente a venda, alguns eventos ocorreram:

A Petrobras recompôs seu conselho e corpo de diretores executivos com nomes técnicos e qualificados, enquanto o novo CEO, o general Joaquim Silva e Luna, expressou desejo em continuar com o plano estratégico da empresa; A companhia elevou os preços da gasolina e diesel em cerca de 0,72 centavos de real por litro este ano, adicionando outros 5,5 bilhões de dólares para seu fluxo de caixa livre para o acionista (FCFE, na sigla em inglês) anualizado; O governo parece estar estudando formas para construir um fundo de compensação por meio dos leilões da Sépia e Atapu para evitar volatilidade no do diesel.

Além disso, apontaram que um real mais valorizado frente ao dólar (sustentado por mais altas da ) deve ajudar a suavizar o relacionamento entre o governo, a Petrobras e os caminhoneiros.

Por sua vez, um risco importante seria o discurso de posse do CEO se perder em meio ao barulho, comentaram. No entanto, no atual patamar que é negociado os papéis, eles acreditam "vale a pena correr o risco".

Nos cálculos dos analistas do banco, dentro de uma composição de mais de 500 empresas de combustíveis fósseis, a Petrobras ocupa a 23ª posição mais barata da lista olhando pela métrica do valor da firma sobre geração de caixa operacional (EV/Ebitda, na sigla em inglês) projetada para 2022 e a 5ª mais descontada tendo em vista o potencial remuner ividendos (dividend yield).

Embora tenha recuperado parte do baque, as ações da Petrobras ainda acumulam uma queda de 17% do fechamento do dia 18 de fevereiro, quando iniciaram os rumores sobre a saída de Castello Branco, para cá, en Ibovespa tem leve alta de 0,3% nesse mesmo intervalo.