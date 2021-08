Passagens aéreas estão até 48% mais baratas, mostra pesquisa

Entre os destaques de quedas no preço médio dos voos nos últimos dois anos estão Cancun, no México com queda de 48%, e Salvador, com -33%. Para os voos domésticos, houve queda ainda para o Rio de Janeiro (-28%), Recife (-23%) e Natal (-23%). Veja tabela abaixo:

Top 10 destinos do 1º semestre de 2021 Preço médio 2021 Preço médio 2019 Variação 2021 x 2019 São Paulo R$ 502 R$ 537 -6% Recife R$ 677 R$ 885 -23% Rio de Janeiro R$ 462 R$ 640 -28% Fortaleza R$ 702 R$ 763 -8% Maceió R$ 783 R$ 1.004 -22% Porto Alegre R$ 562 R$ 629 -11% Salvador R$ 507 R$ 759 -33% Natal R$ 778 R$ 1.004 -23% Porto Seguro R$ 718 R$ 839 -15% João Pessoa R$ 813 R$ 1.008 -19%

Voos internacionais

Se o viajante estava de olho em voar para a França, que recentemente anunciou a reabertura para o turismo de brasileiros vacinados, agora pode ser um bom momento de comprar passagens para Paris. De acordo com a pesquisa, o bilhete de avião para a capital francesa ficou até 29% mais barato em dois anos.

Outro destaque dos dados internacionais é a presença de Orlando, Nova York e Miami entre os 10 destinos internacionais mais buscados do primeiro semestre de 2021. Apesar das passagens aéreas para os três destinos nos Estados Unidos registrarem queda nos preços (Orlando com -44%, Nova York com -35% e Miami com -30%), vale ressaltar que as fronteiras norte-americanas permanecem fechadas para os turistas que voam diretamente do Brasil.

Top 10 destinos do 1º semestre de 2021 Preço médio 2021 Preço médio 2019 Variação 2021 x 2019 Cancun R$ 2.466 R$ 2.824 -33% Lisboa R$ 2.751 R$ 2.995 -30% Santiago R$ 996 R$ 1.450 -48% Buenos Aires R$ 1.223 R$ 1.184 -21% Nova York R$ 3.051 R$ 3.574 -35% Orlando R$ 2.466 R$ 3.384 -44% Miami R$ 2.434 R$ 2.658 -30% Paris R$ 2.742 R$ 2.953 -29% Porto R$ 2.542 R$ 2.780 -30% Dubai R$ 3.947 R$ 4.752 -17%

O Kayak ressalta ainda que se for viajar para fora do Brasil, a atenção deve ser redobrada. Como as restrições para conter o avanço da Covid-19, as medidas podem ser alteradas, muitas vezes sem aviso prévio pelos países, a recomendação é, constantemente, checar o Mapa de Restrições e conferir as regras vigentes para o destino.

Metodologia da pesquisa

Levantamento realizado com base nas pesquisas feitas pelos usuários do Kayak entre 01/01/2019 e 31/07/2019 em relação a 01/01/2021 e 31/07/2021, para viagens em dezembro de 2021 e janeiro de 2022. Os dados para destinos internacionais têm como base partidas a partir de aeroportos em São Paulo e os dados nacionais têm como base partidas a partir de qualquer terminal do Brasil.