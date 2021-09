Passaporte da vacina no Rio; aporte milionário da Gol e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quarta-feira (15) para começar o dia bem informado:

Desaceleração na China, IBC-Br, Soma e Hering e o que mais move o mercado

Bolsas internacionais operam de forma mista após dados chineses voltarem a sair abaixo das expectativas

'Passaporte da vacina' começa a valer hoje no Rio; tire suas dúvidas

Carioca terá que apresentar um dos comprovantes de imunização contra a Covid-19 para poder acessar e permanecer em espaços da cidade

Gol terá aporte de US$ 200 mi da American Airlines

Companhia aérea americana passa a deter 22,2 milhões de preferenciais recém-emitidas da Gol

Federer chega a Wall Street com IPO bilionário de sua marca de tênis

Tenista suíço, vencedor de 20 torneios de Grand Slam, é um dos principais acionistas da On, marca lançada em 2010; empresa pode ser avaliada em até US$ 8 bi na de Nova York

Uribe, ex-presidente da Colômbia: direita não pode esquecer do social

EXCLUSIVO: ex-presidente da Colômbia entre 2002 e 2010, Álvaro Uribe falou à EXAME sobre a retomada econômica, sua oposição ao acordo com as FARC e o papel da direita na América Latina

Dia do Cliente: 5 empresas com descontos e bolsas de estudo de até 30%

Comemorado nesta quarta-feira, 15, o Dia do Cliente reúne promoções e condições especiais de compra em uma série de franquias; veja lista

Dia do Cliente: empresas têm promoções de iPhone, roupas e mais

No Dia do Cliente, comemorado nesta quarta-feira, 15, marcas fazem promoções e vendem produtos pela metade do ; veja lista

Diversidade pode ser realidade em 90% das empresas até 2023; saiba como

A diversidade e inclusão nas empresas está mais no radar dos gestores, conforme revela pesquisa da consultoria Willis Towers Watson, obtida com exclusividade pela EXAME; consultora diz como avançar e ter resultado

Conheça as novas séries originais anunciadas pela Apple para o TV+

Novidades, que chegam à plataforma ainda neste ano, incluindo longa com Tom Hanks; confira as novidades, datas de estreia e trailers

Política e mundo

CPI ouve nesta quarta suposto lobista da Precisa Medicamentos

A Justiça Federal em Brasília autorizou, na segunda-feira, 13, a condução coercitiva de Marconny, caso ele se recuse a ir à sessão sem justificativa

Sem consenso, nomes da terceira via se movimentam; entenda as estratégias

Ciro e Mandetta ensaiam ‘namoro’, prévias do PSDB se acirram e Kassab reforça aposta em Pacheco, ainda no DEM

Governo autoriza postos a venderem gasolina de qualquer marca

Medida antecipa debates na ANP e autoriza também desde já a compra direta de etanol dos fornecedores, sem passar pelas distribuidoras

Enquanto você desligou…

Motoristas reclamam de reajustes nas tarifas da Uber e 99

O movimento das plataformas veio após relatos de parceiros deixando a profissão ou negando corridas para não ficar no prejuízo

Sem milk-shake no McDonald’s e frango no KFC: a no Reino Unido

Com a escassez de produtos e serviços aumentando a cada dia, o país passa por uma crise que vai muito além do que pode ser visto nas prateleiras

Fanta lança sabor misterioso e dá descontos em restaurantes e cinemas

Campanha de Halloween da Fanta tem lançamento do sabor Mistério, além de parceiras com influenciadores e marcas como Bob’s, Cinépolis, Cinemark e Pizza Hut

A nova aposta do Danilo Gentili: um fast-food de 'lanches chiques'

Humorista se une à aceleradora de franquias 300 Franchising para lançar a DaGentili, rede de restaurantes de fast-food casual

Agenda

O Banco Central divulga nesta quarta-feira o IBR-Br. Conhecido como uma espécie de "prévia do BC para o PIB", o IBC-Br serve mais precisamente como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses e ajudar a autoridade monetária na definição da taxa básica de juros ( ).

Frase do dia

"Não tenha medo de desistir do bom para perseguir o ótimo" – John D. Rockefeller

Abertura de mercado

