PEC dos Precatórios, Smart Fit, Mater Dei e o que mais move o mercado

As bolsas internacionais iniciaram esta semana em tom positivo, apesar das crescentes preocupações sobre a pandemia na Europa, onde, em meio a níveis baixos de vacinação, números de casos e mortes por covid-19 voltam a subir, levando ao aumento de medidas de restrição no continente.

Por outro lado, a temporada de resultados do terceiro trimestre, que já se aproxima do fim no exterior, tem motivado novas máximas históricas conforme os números têm superado as estimativas. Nesta segunda, a Zoom, que chegou a subir 400% no pico da pandemia, apresenta seu balanço.

Nos Estados Unidos, a semana será mais curta para o mercado financeiro devido ao feriado de de Graça, que manterá fechadas as bolsas americanas na quinta-feira, 25, e na sexta, 26, o pregão terá horário reduzido.

PEC no Senado

No Brasil, a semana deve ser marcada pelas discussões sobre a PEC dos Precatórios. Está marcada para às 15h desta segunda o início do debate sobre a proposta no plenário do Senado.

Além de adiar parte dos pagamentos com dívidas judiciais, o texto prevê mudanças no teto de gastos, abrindo cerca de 90 bilhões de reais no orçamento para viabilizar novos gastos sociais do governo, já visando as eleições do ano que vem. Ainda se discute utilizar parte do dinheiro para aumentar salários de servidores federais, o que enfrenta resistência do mercado e de parte da classe política.

Qualquer alteração na PEC no Senado deve atrasar ainda mais o andamento da proposta, tendo em vista que o texto precisará voltar para a Câmara, onde já recebeu o aval dos deputados.

Smart Fit: R$ 1,3 bi em

A rede de academias Smart Fit (SMFT3) pretende levantar 1,325 bilhão de reais em sua sexta emissão de debêntures simples. Parte dos recursos serão destinados ao pagamentos de dívidas e, eventualmente, para reforçar o capital de giro.

Mater Dei: aquisições em Uberlândia

O Hospital Mater Dei (MATD3) anunciou a aquisição do Hospital Santa Genoveva e do Centro de Tomografia Computadorizada, ambos de Uberlândia. O valor da operação foi de 309 milhões de reais, incluindo os imóveis. Segundo o Mater Dei, o múltiplo foi de 1,5 milhão de reais por leito, sendo que deste valor será deduzido o endividamento líquido de 57 milhões de reais. A receita líquida combinada das duas empresas adquiridas é de 160 milhões de reais.

Petrobras vence licitação

A Petrobras (PETR3/PETR4) informou ter vencido a licitação para arrendamento da instalação portuária para armazenamento e movimentação de combustíveis do Porto de Santos por 558 milhões de reais, por um período de 25 anos.

“A Petrobras, por meio de sua subsidiária Transpetro, é a atual arrendatária do Terminal de Santos e, com o resultado da licitação, garante a continuidade de sua logística através desse ativo importante para o escoamento e transferência de derivados produzidos em suas refinarias localizadas em São Paulo”, afirma a estatal em comunicado ao mercado.