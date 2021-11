PEC dos Precatórios vai avançar?, 1ª parcela do 13º e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quarta-feira, 24, para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Inflação e PIB nos EUA, PEC no Senado, minério e o que mais move o mercado

Bolsas internacionais operam de forma mista à espera de dados econômicos dos Estados Unidos

PEC dos Precatórios pode ser votada nesta quarta na CCJ do Senado

Relator, Fernando Bezerra (MDB-PE), anunciou algumas mudanças no texto, como a garantia de que o Auxílio Brasil será um programa permanente

De órfão a bilionário: conheça a história do 'Elon Musk chinês'

Wang Chuanfu fundou a BYD, uma das maiores fornecedoras de baterias do mundo, aos 29 anos de idade

Black Friday: 86% acham que preços aumentaram por causa da inflação

Pesquisa EXAME/IDEIA mostra que a percepção da população é de que os preços na data promocional estão mais altos em 2021 do que no ano passado

57% dos brasileiros pretendem fazer compras na Black Friday

Pesquisa EXAME/IDEIA aponta quais os itens mais desejados pelos brasileiros na Black Friday e quanto a população está disposto a gastar com promoções

Primeira Black Friday: como novos lojistas podem se destacar?

Sazonalidade é considerada frutífera para as vendas, mas pode ser assustadora à quem começou agora; confira dicas para garantir o sucesso na data

Conta da Geração Z, Z1 levanta R$ 55 milhões em rodada com Kaszek

Startup que oferece conta e cartão pré-pago para jovens de 13 a 17 anos quer expandir educação e acesso financeiro para adolescentes do país

1ª parcela do deve ser paga até dia 30. Como calcular o valor

Benefício é pago em duas parcelas

Google abre mais de 100 vagas de emprego no Brasil

A empresa de tecnologia vai expandir sua equipe no Brasil e diversas áreas têm oportunidades abertas

Clube recebe Fábio Spinola, da Apex: 'Pior momento do minério passou'

Sócio fundador e CIO da Apex Capital analisa os principais riscos para 2022, as perspectivas de de estatais e o impacto dos juros altos sobre o financial deepening no videocast da EXAME Invest

Política e mundo

Surto de Influenza no Rio: sintomas podem ser confundidos com a covid-19

Cobertura vacinal contra a gripe chegou a apenas 57% do público alvo da campanha na cidade. Enquanto houver imunizantes, qualquer um pode se vacinar na rede pública

Filhos de Flordelis são condenados pela morte do pastor Anderson do Carmo

Flávio dos Santos Rodrigues, filho biológico da ex-deputada, recebeu pena de 33 anos de prisão, e Lucas Cézar dos Santos de Souza, um dos filhos adotivos, foi condenado a 7 anos de reclusão; julgamento durou 16 horas

Acordo de paz da Colômbia com as Farc completa 5 anos. O que mudou?

Colômbia chega aos cinco anos de acordo com as Farc e fim de uma guerra de mais de 50 anos no país. Mas tema segue alvo de embate entre as forças políticas, e será central nas eleições de 2022

Nasa lança missão espacial para impedir asteroides nesta quarta, 24

O programa DART tem como objetivo testar a capacidade de desviar corpos celestes em rota com a Terra em uma eventual ameaça real

Enquanto você desligou...

Anitta vai cantar na final da Libertadores e quer ser musa do Flamengo

Segundo Anitta, toda vez que ela se apresenta antes dos jogos do Flamengo, o rubro-negro vence

'Blinding Lights' se torna maior single da história da Billboard

A Billboard disse que o longo tempo nas paradas deu a "Blinding Lights" o título de canção número 1 na Parada das Melhores Canções de Todos os Tempos Hot 100

Habib's vai vender esfirra por 1 centavo na Black Friday 2021

Além de ofertas especiais, clientes também poderão pagar R$ 9,90 do rodízio no restaurante

Brasil pode ter novo feriado nacional; veja a data e motivo

O projeto do senador Angelo Coronel (PSD-BA) segue para análise da Câmara dos Deputados e, se aprovado, precisa de sanção presidencial para entrar em vigor

Carnaval de 2022 é cancelado em cidades do interior de São Paulo

Municípios no interior de São Paulo querem evitar aglomerações e "não correr risco" para não retroceder aos patamares de alta contaminação por covid

Abertura de mercado

PETR4) FALA SOBRE PRIVATIZAÇÃO , VALE (VALE3) PODE AUMENTAR PRODUÇÃO DE MINÉRIO" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/RcaFcy5CJQ0?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Exame Flash