Pechincha? CFO diz por que a Locaweb está recomprando ações

Com desempenho bem diferente dos quase 300% de alta registrados em 2020, as das Locaweb (LWSA3) caminham para encerrar seu segundo ano de B3 com perdas de mais de 30%. Somente neste semestre, o dos papéis caiu para menos da metade. Mas, para a empresa, a desvalorização representa uma oportunidade. Em entrevista à EXAME Invest, Rafael Chamas, CFO da Locaweb, explicou o que levou a empresa e sua alta cúpula a recomprar 5,5 milhões de ações.

"O motivo é muito simples. Acreditamos demais no potencial de valorização da companhia e dos resultados que estamos entregando", afirma Rafael Chamas. "O preço era oportuno para que fizéssemos um movimento de aquisição [dos papéis]."

Realizada ainda em novembro, a recompra foi feita não só pela tesouraria da empresa, que comprou 2 milhões de ações, mas também por acionistas controladores (que compraram 3,268 milhões de ações), pelo conselho de administração (58.400 ações) e pela diretoria executiva (128.000 ações).

Segundo o CFO, o preço justo da Locaweb "claramente não é o que está sendo negociado". "Está todo mundo acreditando e comprando a ação da empresa, por isso da aquisição tão dispersa entre conselho, diretoria e bloco controlador. Queremos deixar claro o comprometimento e a visão de de todo esse grupo."

Ainda que não tenha sido divulgado o valor gasto com o programa, as compras movimentaram pelo menos 75 milhões de reais, considerando as cotações mínimas do mês anterior. Chamas, porém, ressalta que os gastos não comprometem as estratégias de expansão. "Em setembro, estávamos com 1,9 bilhão de reais em caixa. Tirando os compromissos futuros com earnout, estou falando em 1,2 bilhão de reais. Então, é um movimento que não tira qualquer capacidade de continuar investindo em aquisição de companhias e crescimento."

Já imaginou ter acesso a todo o material gratuito da EXAME para investimentos, educação e desenvolvimento pessoal? Agora você pode: confira nossa página de conteúdos gratuitos para baixar.