Peixe Urbano vai parar em lista do Procon de sites que devem ser evitados

Após ser notificado pelo Procon-SP no dia 7 de maio, o site Peixe Urbano foi inserido na lista "Evite Esses Sites" nesta terça-feira (18). Segundo o órgão de proteção ao consumidor, a conduta da plataforma será encaminhada para a diretoria de fiscalização do Procon para possíveis previdências com base no Código de Defesa do Consumidor. A empresa já havia sido notificada em fevereiro, porém não respondeu às demandas de consumidores que reclamam junto ao Procon-SP. Em maio, o órgão notificou oficialmente o Peixe Urbano, a fim de conseguir informações sobre os responsáveis pela empresa de serviços digitais. A pandemia está mexendo com a economia e os negócios em todo o mundo. Venha aprender o que realmente importa na EXAME Invest Pro

Na ocasião, o Procon afirmou que a solicitação foi feita após dificuldades de interlocução com o fornecedor. De acordo com informações do jornal O Globo, apuradas em fevereiro, a empresa está quebrada e não tinha nem dinheiro para demitir os funcionários.

Em 2020 foram registradas 297 reclamações contra o Peixe urbano no Procon-SP, com índice de solução de 71%. Passados apenas quatro meses de 2021, os registros já ultrapassaram todo o ano anterior, 328. Os índices de solução foram 33% em janeiro e 43% em fevereiro. Segundo o órgão, a empresa não apresenta mais respostas e as notificações eletrônicas são devolvidas automaticamente com mensagem de erro.

Como apontado pelo Tecnoblog, a empresa deixou de responder usuários no Twitter já em fevereiro e o site está fora do ar desde então. O aplicativo também está fora do ar, impedindo que clientes acessem vouchers e créditos.

Uma reportagem publicada pelo portal A Tarde afirma que a empresa encerrou as atividades em março com uma dívida de 50 milhões de reais, sem ter pago salários atrasados e sem responder aos advogados da companhia. com uma dívida de 50 milhões de reais, sem ter pago salários atrasados e sem responder aos advogados da companhia.

" Evite Esses Sites"

As empresas que compõem a lista são fornecedores que tiveram reclamações de seus clientes registradas no Procon, foram notificadas e não responderam ou não foram encontradas, impossibilitando qualquer tentativa de intermediação entre as partes ou abertura de processo administrativo. Também compõem essa lista, sites criados exclusivamente para enganar o consumidor, que não realizam comércio eletrônico de produtos e serviços.