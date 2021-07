Pessoa física ganha mais 12 ETFs para investir no exterior

A partir da próxima segunda-feira, 12, a B3 irá disponibilizar mais 13 BDRs de ETFs para o público geral, sendo 12 atrelados ao mercado internacional. Com a maior oferta, os investidores passarão a poder em fundos de índices atrelados aos mercados de Hong Kong, Canadá, México, Taiwan, Coreia do Sul, Espanha, Suíça, Estados Unidos e outros setoriais, como de tecnologia e serviços financeiros.

Com a nova liberação, cresce para 45 (de um total de 65) o número de BDRs de ETFs disponíveis para o público geral na B3. Alguns BDRs de ETFs seguem destinados apenas a fundos e a investidores qualificados, pois ainda estão em processo de tradução de documentos relacionados aos ativos.

"BDRs de ETFs agregam um complemento às carteiras dos investidores, oferecendo exposição a setores variados, tanto geográfica quanto de moedas e setores, tornado assim a carteira do investidor de varejo mais robusta”, afirma Rogério Santana, diretor de Relacionamento da B3.

O universo de investidores que investem em BDRs de ETFs ainda é pequeno em relação aos mais de 3 milhões de CPFs cadastrados na . Segundo dados da B3, pouco mais de 7.000 investidores investiam nessa classe de ativo até o fim de maio. No entanto, com a maior oferta e acessibilidade, o número tem crescido a passos largos. Desde o início do ano, a quantidade de investidores já aumentou em 1.700%

Confira os BDRs de ETFs que serão disponibilizados para o público geral na segunda.

