Petrobras, Azul Day, estreia do BuzzFeed e o que mais move o mercado

"A Petrobras começa nesta semana a anunciar redução no do combustível." As declarações do presidente Jair Bolsonaro, dadas neste domingo, dia 5, ao site Poder360, podem repercutir nas da Petrobras (PETR3, PETR4) nesta segunda-feira, dia 6, e estarão no radar de investidores, na medida em que ele pode ter antecipado mais uma vez uma notícias que mexem com os resultados da companhia.

Segundo o presidente, será a primeira redução de uma série que virá nas próximas semanas.

Desde o último reajuste no preço da gasolina e do óleo diesel, no fim de agosto, as cotações do petróleo do tipo Brent recuaram cerca de 17%, passando do patamar de 85 dólares o barril no contrato futuro para 70 dólares. A Petrobras leva em conta as cotações médias em determinados períodos para fazer os reajustes para cima ou para baixo.

Veja abaixo outros destaques desta segunda-feira:

Azul Day

No Brasil, a Azul (AZUL4) realiza o Azul Day, evento em que se reúne com analistas de mercado e investidores para discutir os negócios da companhia e as perspectivas para os próximos meses.

Um dos temas que estarão no radar de analistas e investidores é a proposta revelada há uma semana para a compra da Latam, em processo de recuperação judicial. A Latam rejeitou a oferta, mas há dúvidas de investidores sobre as chances de uma eventual reviravolta tomada por credores da companhia e sobre os planos de crescimento orgânico da Azul caso a união entre as duas aéreas não saia mesmo do papel.

Mercados externos

A semana começa com bolsas europeias e futuros dos índices americanos S&P 500, Dow Jones e Nasdaq em leve alta, entre 0,5% e 1%. Segundo analistas, novas notícias que sugerem que os sintomas da variante Ômicron podem não ser tão severos como os da variante Delta ajudam a amenizar temores de impactos na atividade econômica.

BuzzFeed na Nasdaq

Nos Estados Unidos, a abertura da semana reserva a estreia das ações do site de mídia BuzzFeed na Nasdaq, depois de fusão com uma SPAC, sigla para Special Purpose Acquisition Company.

São as companhias conhecidas como as do “cheque em branco”, em que investidores confiam na expertise dos gestores para encontrar, adquirir e realizar o IPO de uma boa empresa -- geralmente de pequeno ou médio porte. Ou seja, o dinheiro é captado antes que o investidor saiba o que está comprando.

A listagem e o desempenho das ações do BuzzFeed serão eventos acompanhados de perto por investidores e grupos de mídia que pretendem ir à por meio de SPACs, caso da Forbes, da Vox Media e da Vice.

Uma febre dos mercados americanos em 2020 e em boa parte de 2021, os SPACs estão em um momento de provação do modelo de captação de recursos, uma vez que o instrumento permite aos investidores resgatar as ações em vez de manter os recursos na companhia que é listada -- e, neste ano, os resgates estão crescendo.

É justamente o caso do BuzzFeed. A empresa vai receber apenas 16 milhões de dólares, o equivalente a apenas 6% dos 288 milhões de dólares que, em tese, estariam disponíveis por meio da operação com o SPAC.

Semana com Copom e IPO do Nubank

A semana que começa reserva eventos que vão atrair as atenções dos investidores. No campo macroeconômico, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central se reúne amanhã e na quarta para decidir sobre a taxa básica de juros. A expectativa consensual aponta para uma elevação de 1,5 ponto percentual, de 7,75% para 9,25% ao ano.

Mais importante, economistas, investidores e analistas vão observar no comunicado que sai com a decisão por sinais sobre os próximos passos do Copom e a taxa de juros necessária, na visão dos integrantes do comitê, para trazer as expectativas de inflação de volta para a meta, em 2022 e 2023.

Também na quarta-feira acontece a precificação do IPO do ano envolvendo uma empresa brasileira, o do Nubank na Bolsa de Nova York, com a expectativa de que o banco digital seja avaliado em cerca de 40 bilhões de dólares.