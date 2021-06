Petrobras, Azul, Track & Field, IBC-Br e o que mais move o mercado

As principais bolsas internacionais apresentam leves ganhos na manhã desta segunda-feira, 14, com a menor preocupação de que o Federal Reserve (Fed, banco central americano) reduza estímulos para controlar a inflação dos Estados Unidos. No radar, está a reunião de política monetária, que será realizada nesta semana.

Os índices futuros americanos avançam cerca de 0,10%, operando próximos de níveis recordes, enquanto, na Europa, o Stoxx 50 sobe 0,2%, após a produção industrial superar as estimativas na Zona do Euro, crescendo 0,8% em abril contra expectativa de 0,6%. Na comparação anual, a produção industrial da região aumentou em 39,3%.

Na Ásia, onde o mercado Chinês esteve fechado devido ao feriado local, o destaque ficou com a de Tóquio, que fechou em alta de 0,74% após a produção industrial japonesa também superar as estimativas, crescendo 2,9%, em abril.

IBC-Br

Por aqui, investidores estarão atentos à divulgação do índice de atividade econômica do Banco Central, o IBC-Br. Também conhecido como “prévia do PIB”, o indicador referente a abril deve revelar um crescimento de 1,3%, segundo a mediana das expectativas colhidas pela Bloomberg.

Petrobras solicita follow-on à Br Distribuidora

A Petrobras (PETR3/PETR4) informou ter enviado uma carta à BR Distribuidora (BRDT3) solicitando a cooperação para a realização de uma oferta subsequente de (follow-on, em inglês) para que a estatal venda sua participação remanescente de de 37,5% na empresa. “Esta operação está alinhada à otimização do portfólio e à melhoria de alocação do capital da companhia, a geração de valor para os seus acionistas”, afirmou a Petrobras em fato relevante.

Track & Field diz que não negocia aquisição

A Track & Field (TFCO4) informou que não está em conversas com a Centauro (SBFG3) para uma possível aquisição, segundo informou em comunicado ao mercado divulgado na noite de sexta-feira, 11. O documento foi entregue à CVM em resposta a uma matéria publicada na imprensa que especulava a negociação.

Azul retoma tráfego

Em maio, a Azul (AZUL4) aumentou em 435% o tráfego de passageiros em voos domésticos em relação ao mesmo período do ano passado. O número, no entanto, segue 18,6% inferior ao registrado em maio de 2019. Já nos voos internacionais, a taxa de ocupação caiu 17,5 ponto percentual em relação ao mesmo período do ano passado, ainda que o número de passageiros tenha crescido 14% no período.

Random faz compra de R$ 71,5 mi

A Random (RAPT4) anunciou a aquisição da Menegotti Fundição, unidade produtiva isolada (UPI) da Menegotti Indústrias Metalúrgicas e da Menegotti Participações, ambas em recuperação judicial e pertencentes ao Grupo Menegotti. A transação foi de 71,53 milhões de reais e ainda depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o Cade.

