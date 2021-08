Petrobras dispara mais de 8% e impulsiona alta do Ibovespa

O sobe nesta quinta-feira, 5, impulsionado pelas da Petrobras (PETR3/PETR4), que disparam mais de 8% após a divulgação do resultado do segundo trimestre. Às 10h30, o principal índice da B3 avançava 1,08% para 123.111pontos.

No período, a Petrobras teve líquido de 42,86 bilhões de reais ante o consenso da Bloomberg de 29,41 bilhões de reais. A empresa ainda superou as estimativas em Ebidta, que ficou em 61 bilhões de reais, e em suas vendas de 110,71 bilhões de reais. A empresa também apresentou de 31,6 bilhões de reais. "A surpresa foi a parte de refino, que geralmente penaliza o resultado, veio melhor neste trimestre", avalia Bruno Lima, analista-chefe de do BTG Pactual Digital. O analista ainda cita a alta do petróleo e os ganhos de margem, com custos de explorações favorável, para o bom resultado da companhia. Mas, a "cereja do bolo", diz Lima, ficou com o dividendo de 31,6 bilhões de reais.

Outra ação que apresenta forte alta em função do resultado do segundo trimestre é a do Banco do Brasil (BBAS3), que avança 3,25%. No segundo trimestre, o banco aumentou seu lucro ajustado em 51% na comparação anual para 5 bilhões de reais. A receita líquida de juros foi de 14,38 bilhões de reais. O bom resultado, contribui para as ações do setor, com Bradesco (BBDC3/BBDC4) subindo cerca de 1%, Itaú (ITUB4), 1,5% e Santander (SANB11) 0,9%.

Apesar da valorização dos grandes bancos e da Petrobras, as ações da Vale (VALE3), que tem o maior peso do Ibovespa, restringe a alta do índice, caindo 3%. A queda ocorre após forte depreciação do minério de ferro na China, que voltou para a mínima desde meados de abril, recuando cerca de 5% nesta madrugada. Junto com a Vale entre as maiores quedas, a Bradespar (BRAP4), que tem grande participação na mineradora, recua 2,9%. As siderúrgicas Usiminas (USIM5) e Gerdau (GOAU4) caem mais de 1% e a CSN (CSNA3), quase 3%.

Investidores ainda reagem à decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), que optou pela alta de juro de 1 ponto percentual, elevando a taxa de 4,25% para 5,25% ao ano. Na , os juros com vencimento em janeiro do ano que vem avançam 0,87%, com o mercado reajustando as projeções de Selic para cima.

Segundo comunicado do Copom, o "Comitê antevê uma nova alta de mesma magnitude" para a próxima reunião, com o objetivo de elevar os juros para acima do patamar de equilíbrio. Juros mais altos aumentam a atratividade da , o que tende a atrair investidores estrangeiros para o país. No mercado de câmbio, o dólar cai 1,4%, sendo negociado a 5,113 reais. O desempenho da moeda brasileira é o melhor entre as principais moedas emergentes.