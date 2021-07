Oferta do ano: Petrobras levanta R$ 11,4 bi com venda da BR Distribuidora

A Petrobras (PETR3, PETR6) levantou 11,36 bilhões de reais com a venda de sua participação na BR Distribuidora (BRDT3) nesta quarta-feira, 30 de junho, disse uma fonte com conhecimento do assunto.

O follow on da maior distribuidora de combustíveis do país representa a saída da estatal, em um momento histórico do mercado, segundo analistas.

Uma das consequências será a redução do prêmio de risco na BR, uma vez que a empresa deixará de ficar sujeita a decisões de cunho político do governo da vez na sua estratégia de negócios.

A oferta secundária de foi precificada a 26 reais por papel da distribuidora, com um desconto de 2,5% em relação ao valor de fechamento desta quarta-feira. Foi a maior oferta de ações de 2021 até o momento.

No ano, a alta das ações da BR Distribuidora é de 21%, movimento concentrado em particular no último mês.

(Com a Reuters)