Fechamento do mercado: Petrobras (PETR4) em Santos e BC muda o Pix

O fechou em alta nesta sexta-feira, dia 19, terminando o dia com variação de 0,59%​, aos 103.035,02 pontos.

Entre as notícias que mexeram com o Ibovespa estiveram a Petrobras (PETR4) que obteve uma área do Porto de Santos em leilão por 558,2 milhões de reais, o Banco Central (BC) que mudou as regras do Pix por segurança e um levantamento que mostra como os no terceiro trimestre de 2021 foram recorde.

No campo das , o principal índice da de Valores de São Paulo foi puxado para cima pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSNA3), que subiu 7,52%, pela Telefônica Brasil (VIVT3), que teve alta de 5,78% e pela Tim Brasil (TIMS3), que subiu 5,07%.

Por outro lado, as maiores baixas foram da Méliuz (CASH3), com -4,39%, Locaweb (LWSA3), com -3,94% e PetroRio (PRIO3), com -3,72%.

O dólar, por sua vez, valorizou-se 0,70% no câmbio em relação ao real.

Confira os principais destaques do pregão desta sexta no Fechamento do Mercado.