Petrobras, PetroRio ou 3R: Qual ação para aproveitar a alta do petróleo?

A expectativa de que o fim da pandemia eleve nível da atividade econômica global tem impulsionado o do petróleo para o maior patamar desde 2018, rompendo os 80 dólares o barril, na terça-feira, 28. No ano, a commodity já supera 50% de alta e já subiu mais de 200% em relação a março do ano passado, quando sofreu os primeiros impactos do coronavírus. Este, porém, pode não ser o pico. Crescem no mercado as perspectivas de que o petróleo alcance preços ainda mais altos, podendo chegar a 90 dólares o barril, segundo projeção recente de analistas do Goldman Sachs.

A valorização tem puxado as de petroleiras no mundo todo. Mas no Brasil, o impacto nas ações das três principais empresas do setor tem sido bem distinto. Enquanto a Petrobras (PETR3/PETR4) perdeu o rali do petróleo, acumulando perdas no ano, a PetroRio (PRIO3) disparou mais de 70% e a 3R Petroleum (RRRP3) teve uma leve alta no período, após ter disparado quase 80% nos primeiros meses após sua listagem na B3, em novembro.

A maior delas, a Petrobras, tem tido em suas estratégias de desinvestimento de áreas não prioritárias para focar na produção do pré-sal, de onde consegue extrair petróleo a preços relativamente baixos. Embora tenha demonstrado eficiência em suas operações, chegando a apresentar lucros recordes e mais de 30 bilhões de reais em , passa por uma de credibilidade no mercado.

Os efeitos dessa crise reapareceram no início desta semana, quando, pressionado a não subir o preço do combustível nas refinarias, o presidente da estatal, Joaquim Silva e Luna, teve que ir à público anunciar que iria manter a política de paridade internacional. Ainda que as declarações tenham animado os investidores, com as ações reagindo positivamente, o voto de confiança foi apenas pontual. No dia seguinte, a companhia cumpriu a palavra e anunciou o aumento do preço do diesel em quase 9%.

Para Matheus Spiess, analista da Empiricus, o risco de possíveis ingerências na companhia deve aumentar ainda mais com a aproximação do período eleitoral. “O risco de interferência se acentua em ano de eleições. Naturalmente, deve haver uma volatilidade adicional”, afirma.

Apesar dos riscos, Victor Hasegawa, gestor da Infinity, comenta que possui ações da Petrobras devido ao nível de preço da companhia. Por outro lado, Hasegawa chega a ver uma correlação negativa entre a alta do petróleo e a ação da estatal.

Aprenda como construir uma carreira de sucesso sendo analista financeiro

“Se o preço do petróleo sobe muito, aumenta risco de intervenção e gera dúvida sobre se a alta será repassada ou não. Desde a troca de presidente na empresa, o mercado ficou muito cético sobre o que vai acontecer”, diz o gestor.

No início do ano, pressões para que a companhia não realizasse um novo reajuste de preços de combustíveis culminaram com a saída do então presidente Roberto Castello Branco. O economista, pós-doutorado na Universidade de Chicago e ex-diretor do Banco Central, foi substituído pelo general Joaquim Silva e Luna, que embora tenha seguido a cartilha de seu antecessor, ainda não convenceu o mercado - que tem cobrado o preço.

O preço da desconfiança

Na , o valor de mercado da Petrobras está abaixo do seu valor patrimonial, a 0,99x, enquanto as petroleiras privadas 3R e PetroRio estão a 2,71x e 3,64x, respectivamente. Se comparado ao líquido dos últimos 12 meses, a Petrobras é negociada a 3,5x e a Petrorio a 21x lucro.

Esse “desconto”, segundo Spiess, deve diminuir com a estatal dando continuidade ao enfoque no pré-sal e com menores sinais de intervencionismo por parte do governo. “Quando se trata de Petrobras, o ruído político faz parte. Quem quiser nela precisa saber disso.”

Embora ações de empresas estatais tenham, de forma geral, algum desconto em relação aos pares privados, Rafael Rovai, analista da Inside, acredita que a diferença entre os múltiplos esteja fora do que seria o “natural”. “Na nossa visão, é um risco/retorno atrativo”.

Privadas são opção

No entanto, a preferência de Rovai entre as petroleiras do país é a PetroRio. Com foco em adquirir poços maduros para a produção, a empresa aumentou seu lucro líquido de 73 milhões de reais para quase 1 bilhão de reais no acumulado de 12 meses. Nos últimos 3 anos, as ações subiram mais de 800%.

“É um caso para o investidor se expor não só à variação do petróleo, mas à possibilidade de a empresa aumentar sua produção. A PetroRio deve aproveitar os desinvestimentos da Petrobras para adquirir ativos que tragam sinergia às suas operações ”façam sentido sinergia”, diz Rovai.

Embora tenha uma visão construtiva para o aumento de produção da PetroRio, Spiess acredita que, após a recente disparada das ações, o nível de preços está distante do ideal para o investidor comprar os papéis. Hoje, a escolha da Empiricus no setor é a 3R Petroleum. “Ela tem um grande potencial de expandir suas atividades e está descontada em relação à PetroRio."

Com menos de um ano na bolsa, a 3R voltou ao mercado para um follow-on de 820 milhões de reais e realizou aquisições estratégicas de pelo menos 4 polos produtivos e uma parceria com DBO para novas compras de ativos offshore em fase de desenvolvimento ou produção.