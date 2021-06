Petrobras poderá elevar dividendos ainda em 2021, diz Credit Suisse

Acordo fechado entre Petrobras (PETR3, PETR4) e companhias chinesas no campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos, poderá contribuir para que a petroleira atinja meta de endividamento antecipadamente e possa elevar ainda neste ano, disseram analistas do Credit Suisse em relatório.

Na sexta-feira, a estatal anunciou que receberá de suas sócias em Búzios 2,94 bilhões de dólares referentes à compensação total dos investimentos feitos pela brasileira no ativo, como resultado de acordo de coparticipação.

A Petrobras vem afirmando que Búzios é o maior campo de petróleo em águas profundas do mundo. No fato relevante, a empresa apontou mais de 11 bilhões de barris de óleo equivalente (boe) recuperáveis no ativo.

"Vemos o anúncio como positivo para as , já que o caixa de curto prazo ajuda a Petrobras a atingir a meta de dívida bruta de 60 bilhões de dólares e ative a nova política de dividendos antes do fim de 2021", disseram em relatório os analistas Regis Cardoso e Marcelo Gumiero, do Credit Suisse.

Atualmente, a Petrobras tem como meta atingir dívida bruta de 67 bilhões de dólares neste ano e 60 bilhões de dólares em 2022, o que permitiria ativar sua política de dividendos com pagamentos adicionais. No fim do primeiro trimestre, o indicador estava em 71 bilhões de dólares.