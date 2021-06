Petrobras precifica nova emissão de US$ 1,5 bi em títulos globais

A Petrobras anunciou nesta quarta-feira a precificação de uma nova emissão de títulos no mercado internacional, com volume total de 1,5 bilhão de dólares e vencimento em 2051, de acordo com comunicado da empresa.

A emissão, realizada por meio da subsidiária Petrobras Global Finance (PGF), apresenta cupom de 5,5% ao ano, com rendimento ao investidor de 5,75% ao ano, conforme antecipado pelo serviço IFR, da Refinitiv.

Petrobras inicia venda de sua participação na Deten Química, na Bahia

A Petrobras o processo de venda da totalidade de sua participação de 27,88% na petroquímica Deten, localizada no polo industrial de Camaçari (BA), informou a companhia em fato relevante publicado nesta quarta-feira.

A Deten fabrica e comercializa as principais matérias-primas para a produção de detergentes biodegradáveis líquidos e em pó, sendo a única produtora nacional de Linear Alquilbenzeno (LAB), disse a Petrobras.

A companhia fabrica ainda Ácido Linear Alquilbenzeno Sulfonato (LABSA) e Alquilado Pesado (ALP) --este, utilizado em aditivos lubrificantes e óleo têxtil, acrescentou a petroleira.

"Essa operação está alinhada à estratégia de otimização do portfólio e à melhora de alocação do capital da companhia, visando à maximização de valor para os seus acionistas", disse a Petrobras, que tem promovido desinvestimentos em segmentos não essenciais para focar nas atividades de exploração e produção de óleo e gás em águas profundas e ultraprofundas.